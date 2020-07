Zeittor-Museum in Neustadt : Kostenloser Museumsführer für Kinder

Julia Luckner als Autorin und Konstantin Debusals Illustrator haben das Heft erstellt.

von Achim Krauskopf

20. Juli 2020, 15:25 Uhr

Neustadt | Es gibt nicht viele Museen, die einen Museumsführer speziell für Kinder vorweisen können. Julia Luckner ist es zu verdanken, dass das „Zeittor-Museum“ in Neustadt zu diesen wenigen Museen zählt. Sie ist die Autorin des Führers „Abenteuer Zeitreise. Museumsführer für Kinder“.

Spannend, interessant, mit Witz und großem Fachwissen, vor allem aber kindgerecht, beschreibt sie, wie zwei Kinder während eines Besuches im „Zeittor“ unvermittelt eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Begleitet von Elch Waldemar erleben sie Abenteuer in verschiedenen Epochen von der Steinzeit bis zum beginnenden 20. Jahrhundert, immer mit Bezug zu den im Zeittor ausgestellten Exponaten.

Konstantin Debus hat mit großem Engagement, viel Liebe zum Detail und ebenfalls großem Fachwissen die Geschichte illustriert. Ein Rätselteil rundet den Museumführer ab. Da das Projekt sowohl im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als auch vom Verein der Freunde und Förderer des Museums der Stadt Neustadt in Holstein gefördert wurde, ist der Museumsführer kostenlos im „Zeittor“ erhältlich.

Julia Luckner stammt aus Guttau. Sie studiert Ur- und Frühgeschichte und Kunstgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Bereits vor ihrem Studium hat sie als Ehrenamtliche fachliche Erfahrungen im „Zeittor“-Museum der Stadt Neustadt gesammelt und darüber hinaus an verschiedenen Ausgrabungen teilgenommen. Außerdem ist sie leidenschaftliche Autorin. Als solche absolvierte sie z. B. ein Praktikum bei der Schriftstellerin Eva Almstädt. Der Museumsführer „Abenteuer Zeitreise“ ist ihre erste Veröffentlichung.

Konstantin Debus studierte Illustration bei Klaus Ensikat und Dietmar Ullrich in Hamburg. Seine Arbeiten finden sich unter anderem in Büchern, die bei Tessloff, Herder und im Duden-Verlag erschienen sind. Sein Spezialwissen über archäologische Themen erwarb er im Rahmen verschiedener Ausgrabungsprojekte. Er lebt und arbeitet in Hamburg.