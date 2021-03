gegen die Pandemie : Kostenlose Testangebote und „scharf geschaltete“ Luca-App im Kreis Ostholstein

20 Teststationen gibt es im Kreis, und die Luca-App zur Nachverfolgung ist nach Testlauf funktionsfähig.

Eutin | In Ostholstein gibt es inzwischen 20 Stationen, in denen sich Menschen kostenlos auf das Covid-19-Virus testen lassen können. Und im Kreis ist die sogenannte Luca-App ab sofort „scharf geschaltet“. Das meldete gestern Annika Sommerfeld, Sprecherin der Kreisverwaltung. Weiterlesen: Seit dem 8. März haben alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland die Mö...

