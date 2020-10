Strom und Gas : Kosten-Check der Gemeindewerke Malente: Wer mitmacht, bekommt Brötchen

Kooperation mit „Mien Backstuuv“: Filialen vertreilen Info-Karten, die über die Aktion des Strom- und Gasversorgers informieren.

20. Oktober 2020, 15:04 Uhr

Malente | Eine Tüte mit fünf Brötchen nach Wahl – kostenlos: Mit diesem Angebot wollen die Gemeindewerke Malente in Kooperation mit der Bäckerei „Mien Backstuuv“ neue Kunden gewinnen. Wie das funktioniert, erläuterten gestern Bäckerei-Chef Jan Thaysen und Gemeindewerke-Leiter Mario Lüdemann.

Kunden erhalten beim Einkauf in der Bäckerei eine Info-Karte, die zum „Kosten-Check“ bei den Gemeindewerken Malente einlädt. „Die Karten kleben auf den Brötchentüten und stehen auf dem Tresen“, sagt Thaysen, der mit seiner Familie in Nüchel wohnt. Wer mitmacht, bekommt von dem Malenter Strom- und Gasanbieter einen Gutschein, mit dem er in den Läden von „Mien Backstuuv“ fünf Brötchen seiner Wahl erhält. Motto der Werbeaktion: „Kosten kommt von köstlich. Die nächste Tüte geht auf uns!“

Die Marketing-Aktion richtet sich an Strom- und Gaskunden, die ihre Energie noch nicht aus Malente beziehen: „Wir wollen den Teilnehmern die Möglichkeit geben, uns unverbindlich ihre Strom- oder Gasrechnung zuzusenden“, erklärt Gemeindewerke-Geschäftsführer Mario Lüdemann. Dann prüfe sein Unternehmen kostenlos und unverbindlich, ob deren aktueller Energielieferant faire Konditionen habe oder ob diese bei den Gemeindewerken günstiger Strom und Gas beziehen könnten.

„Oftmals haben die Kunden Ersparnisse von mehreren 100 Euro“, berichtet Lüdemann. Die seien immer ganz erstaunt. Den Brötchen-Gutschein gebe auf jeden Fall, versichert er. Unabhängig davon, ob der Teilnehmer Kunde bei den Gemeindewerke werde oder nicht.

Die Gemeindewerke lieferten Strom und Gas bundesweit, auch wenn Malente das Kerngebiet sei, betont Lüdemann. Dort ist der Wasserversorger, der im März 2018 ins Strom- und Gasgeschäft eingestiegen ist, aus seiner Sicht sehr erfolgreich. Genaue Zahlen nennt der Geschäftsführer nicht, verrät aber, dass ein Drittel aller Malenter mit Strom, Gas oder beidem versorgt würden. Im Angebot sei ausschließlich Öko-Strom. Zwar würden die Netzentgelte mit dem neuen Jahr wieder steigen, erklärte Lüdemann. Eine Preiserhöhung zum Jahreswechsel schloss er jedoch aus.

Insgesamt haben Gemeindewerke und Bäckerei 30.000 Info-Karten drucken lassen. Die Zusammenarbeit hat für Lüdemann Vorbildcharakter: „Wir laden andere Unternehmen ein, über eine Kooperation nachzudenken.“