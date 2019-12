Plön/Bosau : Kooperation der Tourist-Info Großer Plöner See und der Gemeinde Bosau verlängert

Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren vertraglich besiegelt.

22. Dezember 2019, 14:14 Uhr

Plön/Bosau | Seit 2009 kooperieren die Tourist-Info Großer Plöner See und die Gemeinde Bosau in touristischen Angelegenheiten. Die Bürgermeister Lars Winter (Plön) und Eberhard Rauch (Bosau) unterzeichneten am vergangenen Freitag einen überarbeiteten Vertrag über weitere fünf Jahre, der sich automatisch verlängert.

„Wir haben uns vor elf Jahren aus personellen Gründen zur Kooperation entschlossen, weil Bosau allein nicht in der Lage ist, ein gutes Marketing zu leisten, und es war eine gute Entscheidung“, erklärte Rauch. Die Gemeindevertretung habe mit überwiegender Mehrheit dafür gestimmt, die Kooperation fortzusetzen. In der Ratsversammlung sei das Votum einstimmig erfolgt, so Winter.

Bosau zahlt für die Aufgabe, das Tourismusgeschäft mit zu erledigen, jährlich 24.300 Euro an Plön. Der neue Vertrag berücksichtigt die Ergebnisse einer Gästebefragung und der Beteiligung der 35 Vermieter zu Fragen, was geleistet werden soll und wie sich der Tourismus im Strategiekonzept 2030 weiterentwickeln lasse, erläuterte Touristik-Chefin Caroline Backmann. Daraufhin habe man die Öffnungszeiten der Tourist-Info Bosau im Haus des Kurgastes von Mitte Mai bis Mitte September verkürzt.

Bisher sei im Sommer sieben Tage die Woche geöffnet gewesen, nunmehr sei von montags bis donnerstags geschlossen. Im Bosauer Haus des Kurgastes, das ganzjährig geöffnet ist, stehe freies W-Lan zur Verfügung sowie ein rotes Telefon, mit dem der Anrufer direkt mit der Tourist-Info in Plön verbunden werde. Außerdem liegen Prospekte verstärkt in Bereichen aus, wo sich Gäste aufhalten, zum Beispiel am Strand oder bei Edeka. Man werde die Online-Präsenz Bosaus überarbeiten und mit der Gemeinde bei Projekten wie dem Wanderweg oder der Nachnutzung von Haus Schwanensee eng zusammenarbeiten.

Gäste informierten sich eher bei ihren Vermietern, weshalb man diese einzeln aufsuchen und Infopakete vorbeibringen werde. Im persönlichen Kontakt wollen die Mitarbeiter die Vermieter für die Aufgabe verstärkt schulen. Jede Woche überprüft eine Mitarbeiterin der Plöner Tourist-Info außerdem die Bosauer Tourist-Info, ob genügend Prospekte ausliegen, und leert die Post.

Neu sei laut Rauch ein Passus auf Wunsch der Bosauer Gemeindevertreter nach einer Evaluierung nach zwei Jahren, ob alle Maßnahmen den Änderungswünschen entsprechen. Was die Gästezahlen angeht, sah es im Supersommer 2018 gut aus für Bosau. Die Zahl der Ankünfte von 13.580 bedeutete ein Plus von 5,2 Prozent, mit 47.951 Übernachtungen verzeichnete man einen Zuwachs um 2,9 Prozent. Für 2019, als das Wetter eher durchwachsen war, liegen Zahlen von Januar bis September vor. Die Ankünfte stiegen um 0,3 Prozent, die Übernachtungen gingen um 5,1 Prozent zurück.