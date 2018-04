Konzertsommer: 25 Termine

Konzerte und Tanz locken von Mai bis Oktober bereits zum 27. Mal Besucher in das Jagdschlösschen am Ukleisee

von Constanze Emde

18. April 2018, 00:12 Uhr

Ein bisschen versteckt im Wald liegt das Jagdschlösschen am Ukleisee. Doch in den kommenden Monaten werden Künstler und Gäste diesen Ort erneut mit Leben und klassischer Musik füllen. Bereits zum 27. Mal findet in dem Gebäude der Sparkassenstiftung Holstein der Eutiner Konzertsommer statt.

„In diesem Jahr können wir 25 Konzerte anbieten“, sagte Dr. Martin Lüdiger, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Holstein. Das seien so viele Veranstaltungen wie noch nie. „Im Vordergrund des abwechslungsreichen Programms steht die Vielfalt der Darbietungen“, fasste er das Konzept zusammen.

Veranstaltet wird der Konzertsommer von der Kulturstiftung der Sparkasse Holstein und der Eutin GmbH.

Für Freunde der Plattdeutschen Sprache gibt es 2018 zwei Veranstaltungen. Den Anfang machen am Sonnabend, 5. Mai, Inge-Sophie Lorenzen und Bärbel Wolfmeier. „Die beiden Damen verstehen es, ihr Publikum für sich zu gewinnen“, versprach Veranstalter Jürgen Pöthau. Neben Texten auf Niederdeutsch wird das Duo auch eine musikalische Kombination aus Folk-, Jazz- und Rockmusik anbieten.

Godewind tritt am Sonnabend, 11. August, im Jagdschlösschen auf. Die Band wird ihre plattdeutschen, aber auch hochdeutsche Lieder spielen.

Unter dem Motto „Flamenco“ holt die Kreismusikschule am Sonntag, 26. August, um 19.30 Uhr den Musiker Christian Füllgraff aus Köln auf die Bühne. Neben Tanz und Gitarrenspiel soll es auch ein kulinarisches Angebot geben.

Am Sonntag, 1. Juli, um 18 Uhr können die Besucher gemeinsam mit dem Rocaille-Ensemble aus Lübeck in die musikalische Welt des Barock eintauchen.

Zum ersten Mal dabei ist Anja Eva Kreutzfeld, die am Sonnabend, 29. September, um 19 Uhr gemeinsam mit Petra Marcolin auftritt. Unter dem Titel „Tango y Canciones“ präsentieren sie Musik, die von spanischer und argentinischer Folklore inspiriert ist. „Außerdem wird es Gedichte geben, die zusammen mit der deutschen Übersetzung vorgetragen werden“, so Anja Eva Kreutzfeld.

Eine Reise in ungewöhnliche Klangwelten bietet am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr der Klangwerker Rudolf Ahrens an. „Ich mache seit 30 Jahren Musik und werde meine Zuhörer unter anderem mit einer indischen Shrutibox unterhalten“, verriet Rudolf Ahrens.

Neben der facettenreichen Musik wird es auch Veranstaltungen rund um das Thema Tanz geben. Die Ballettschule Horvath wird an insgesamt drei Terminen drei verschiedene Epochen des Balletts auf die Bühne bringen. Während die Gäste am Sonnabend, 2. Juli, ab 17 Uhr eine Komödie rund um eine Putzfrau mit großen Träumen erleben können, werden sie am Sonnabend, 30. Juli, in das Paris des 19. Jahrhunderts entführt. Ab 17 Uhr werden die Mitglieder des Tanztheaters Eutin in farbenfrohen Seidenkostümen den Geist dieses vergangenen Frankreichs zum Leben erwecken. Die letzte Aufführung ist der Tänzerin Valeska Gert gewidmet. „Sie lebte um 1920 in Berlin und hatte dort mit allerlei Schwierigkeiten zu kämpfen“, erklärte Veranstalterin Krisztina Horvath.

Fröhlicher geht es am Sonntag, 16. September, ab 17 Uhr im Programm „Je cherche un millionaire“ von Eva Monar und Thomas Goralczyk zu. „Gemeinsam mit dem Publikum wollen wir uns auf unterhaltsame Weise auf die Suche nach Millionären machen“, kündigte Eva Monar an. Sie wolle das Konzert auch nutzen, um Geld für die Jugend- und Hochbegabtenförderung zu sammeln. „Wir werden verschiedene Genres kombinieren“, sagte Eva Monar. Unter anderem werde es eine eigene Interpretation von „Diamonds are a girl’s best friend“ geben.