Eutin : Konzertkritik: Meistens ist weniger mehr

Rund 100 Interessierte kamen zu „Rosinenfieber und anderer musikalischer Unsinn“. Der ein oder andere hätte sich weniger mimischen Unsinn gewünscht.

27. Oktober 2019, 14:58 Uhr

Eutin | Was wohl die beiden Komponisten Carl Maria von Weber und Gioachino Antonio Rossini zu der Interpretation ihrer Werke im Ostholstein-Museum Eutin gesagt hätten? Im Rahmen der Weber-Tage hatte es am Donnerstag eine „nicht ganz ernste Begegnung“ zwischen Weber und Rossini mit dem Titel „Rosinenfieber und anderer musikalischer Unsinn“ gegeben.

Angekündigt war ein amüsantes Konzert mit Musik der beiden Kontrahenten, die zu Lebzeiten nicht zimperlich mit der Wahl der Worte für ihre gegenseitigen Beschimpfungen waren und wenig Gelegenheit ausließen, ihrem Unmut über den jeweils anderen Luft zu machen. An die 100 Interessierten waren gekommen, um dieser „Begegnung im Salon“ beizuwohnen. Dr. Matthias Viertel, der das Konzept entwickelt und die selten gehörten Lieder ausgesucht hatte, moderierte den Abend und gab zwischen den Stücken ausschweifend und üppig heitere Hintergrundinformationen zum Verhältnis der beiden Streithähne und zu den einzelnen Stücken.

Die Sopranistin Andrea Chudak interpretierte sowohl Rossini als auch Weber gern etwas übertrieben. Schon zu Anfang führte sie zum vierten Satz der Weberschen Klaviersonate „L’Infatigable“ eine schwer nachvollziehbare Pantomime auf. Das Stück hatte das nicht nötig, auch nicht der Pianist. Viertel äußerte, er habe das „Schauspiel“ extra eingefügt, um von möglichen Fehlern am Klavier abzulenken. Da wäre sicherlich weniger mehr gewesen. Der Pianist Max Doehlemann war kurzfristig für den erkrankten Jake Walsh eingesprungen und spielte die für die kurze Vorbereitungszeit sehr anspruchsvollen Stücke mit Bravour. Sein unaufgeregter Ernst tat gut.

Andrea Chudak dagegen begleitete ihren Gesang mit so unverhältnismäßig heftiger Mimik, dass sich die Frage aufdrängte, wovon dieses Gehabe ablenken sollte. Auch das humorige „Duett für zwei Katzen“ von Rossini, bei dem Max Doehlemann den zweiten Part übernahm, wäre ohne Plüschtür aussagekräftig genug gewesen. Stimmlich hätte Chudak das nicht nötig gehabt. Tatsächlich war ihre Stimme immer dann am schönsten, wenn sie mit Schlichtheit gepaart war. Dazu zwangen sie die letzten beiden Stücke Rossinis, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts so modern war, ein Ave Maria mit zwei Tönen zu komponieren. Übertroffen hat er diese außergewöhnliche Idee noch mit dem „Abschied an das Leben“, das – furios begleitet vom Klavier – nur einen einzigen Ton für die Singstimme zur Verfügung stellt. Da fand die Sopranistin beinahe zu einer Einfachheit, die wohltuend war.