Konzerte als kultureller Höhepunkt

Die Freunde des Kurparks blicken auf bewegtes Jahr zurück/ Vorsitzende Julia Freese einstimmig wiedergewählt

von rai

22. März 2018, 17:18 Uhr

Obwohl der Verein Freunde des Kurparks im letzten Jahr einen Mitgliederzuwachs von zehn Mitgliedern verbuchen konnte, versammelten sich am Mittwochabend nur 27 von insgesamt 121 Mitgliedern im Haus des Gastes zur Jahresversammlung. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass so viele Veranstaltungen parallel laufen“, vermutete die Vorsitzende Julia Freese.

Dass der Verein weiterhin sehr engagiert ist, machte spätestens der Bericht von Dietrich Busch deutlich, der zusammen mit der Wohnzimmerrunde Kultur zahlreiche Konzerte organisiert und internationale Künstler in die Gemeinde gebracht hat. „Die Konzerte bieten den Gästen die Möglichkeit, Weltklassik vor Ort zu erleben“, erklärte Dietrich Busch und verwies auf Interpreten wie Olivia Sham aus London.

„Mit dem Konzertprogramm schreibt der Verein weiterhin schwarze Zahlen“, fuhr Dietrich Busch fort. Auch 2018 seien zahlreiche Konzerte geplant. „Viele Künstler wollen wieder nach Malente kommen“, sagte er.

Neben den Ausflügen wie zum Beispiel in einen Barockgarten in Niedersachsen sei auch die Veranstaltung Kunst im Kurpark unter dem Motto „Metamorphosen“ ein Erfolg gewesen, stellte Julia Freese fest. Vor allem die Figuren von Andrea Wegner-Krispin seien bei den Besuchern gut angekommen.

Weniger positiv äußerte sich der ehemalige Bürgermeister Michael Koch über die Entwicklung der wissenschaftlichen Vorträge, die im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Universitätsgesellschaft zu Kiel organisiert worden waren. „Die Resonanz entspricht nicht den Erwartungen“, fasste er zusammen. Der Vereins habe bei den letzten Vorträgen Minuszahlen geschrieben. „Ich befinde mich im Dialog mit der Gesellschaft. Gemeinsam wollen wir die Ursachen feststellen“, so Michael Koch.

Bürgermeisterin Tanja Rönk thematisierte die Anschaffung von Hütten für den Weihnachtsmarkt. Nachdem im vergangen Jahr noch in einem weißen Zelt mit Grünkohl-Dekoration gefeiert wurde, sollen von der Gemeinde voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre zehn Hütten in verschiedenen Größen vom CJD gekauft werden. „Es ist schwierig, für jede Veranstaltung Hütten anzumieten“, wusste die Bürgermeisterin aus eigener Erfahrung zu berichten. „Die Hütten vom CJD haben eine so gute Qualität, dass sich die Anschaffung über einen längeren Zeitraum lohnen wird“, fügte sie hinzu. Sie sei mit den Gemeinden Eutin und Plön im Gespräch. „Nach aktuellen Kalkulationen belaufen sich die Kosten pro Hütte auf rund 9000 Euro“, ergänzte die Vorsitzende Julia Freese.

Sie wurde nach 14 Jahren im Amt einstimmig wiedergewählt und erhielt unter Applaus der Mitglieder einen bunten Blumenstrauß vom Vorstand. „ Eine Vorsitzende wie Julia Freese muss ebenso gepflegt werden wie die Blumen im Kurpark“, erklärte Dietrich Busch. Michaele von Korff tauschte aus persönlichen Gründen ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende mit Beisitzerin Claudia Walter. Gründungsmitglied Hans-Jürgen Glüsing (76) beendet nach 14 Jahren seine Arbeit als Kassenwart. Ihn ersetzt Helga Krupp.

Beisitzer ist neben Michaele von Korff Dr. Dietmar Bethge. Jutta Möller und Klaus Boeddecker übernehmen ab sofort das Amt der Kassenprüfer. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt.