Konzert mit Querflöte und Harfe in Lebrade

von Alexander Steenbeck

06. April 2018, 14:23 Uhr

Die beiden Musikerinnen Sigrun Busch (Foto; links) und

Eva Pressl verbindet seit 1995 eine intensive musikalische Zusammenarbeit. Als „Duo flauto e arpa“ konzertieren sie regelmäßig mit abwechslungsreichen Programmen – so auch am Sonnabend, 14. April, um 19.30 Uhr in der Kirche zu Lebrade. Zu hören sind Werke von Debussy, Miyagi, Mozart und anderen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.