Konzert mit Kinderliedern

von Michael Kuhr

17. September 2018, 13:08 Uhr

Ein Kinderliederkonzert findet zum Weltkindertag am Donnerstag, 20. September, ab 10 Uhr im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Plön (Markt 25) statt. Für Unterhaltung sorgt Markus Rohde aus Oldenburg, ehemaliger Frontmann von den „Blindfischen“. Die angekündigte Bettina Götschl ist erkrankt. Das Konzert ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Eintritt kostet 4 Euro nur an der Tageskasse. Gruppen sollten sich vorher mit christoph Kohrt (crazy@ theater-zeitgeist.de) in Verbindung setzen.