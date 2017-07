Konzert auf dem Timmendorfer Platz mit der Musikhochschule Lübeck

Die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH lädt zu einem kostenfreien Open-air-Konzert am Donnerstag, 6. Juli, um 20 Uhr auf den Timmendorfer Platz ein.

„Stairways to Heaven“ ist in diesem Jahr das Motto, wenn rund 50 Studenen aller Studiengänge der Lübecker Musikhochschule (MHL) Rockmusik der 1960er und 70er Jahre präsentieren. Unter Leitung von Popularmusikprofessor Bernd Ruf präsentieren 15 Gesangssolisten, das MHL-Pops-Orchestra, die MHL-Pop-Singers sowie eine sechsköpfige Band bekannte Titel von Rock- und Popgrößen wie Queen, The Doors, The Rolling Stones, Janis Joplin, Jimi Hendrix und Amy Winehouse. Mit einer großen Bandbreite arrangiert, vom Solo und Ensemble, über Chor-Arrangements bis hin zu A-Capella-Gesang sind bekannte Titel wie „Bohemian Rhapsody“, „Riders on the storm“, „Hotel California“, aber auch „Stairway to Heaven“ zu hören. Für das Konzert wird das Zentrum von 18 bis 22 Uhr ab Hotel Holsteiner Hof für

den Durchgangsverkehr gesperrt.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 03.Jul.2017 | 14:46 Uhr