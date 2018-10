Kontra Durchfall-Erkrankungen im Krankenhaus

von Alexander Steenbeck

15. Oktober 2018, 11:34 Uhr

Neben Infektionen stellen auch die Nebenwirkungen von Antibiotika in der Medizin eine zunehmende Herausforderung dar. Dr. Jens Dowideit, Chefarzt der Geriatrie an der Sana-Klinik Middelburg, und Dr. Annegret Krenz-Weinreich, Krankenhaushygienikerin für die Sana-Kliniken Ostholstein, widmen sich der Erforschung und Bekämpfung von bakteriellen Durchfall-Erkrankungen im Krankenhaus.

Antibiotika, die im Krankenhaus gegen Entzündungen eingesetzt werden, bergen häufig Gefahr, Darmentzündungen durch das Bakterium Clostridium difficile (CDT) mit schweren Durchfällen auszulösen. Für die Betroffenen, hier vor allem ältere Patienten, geht oft ein komplizierterer Verlauf und längerer Krankenhausaufenthalt einher. Bestimmte Antibiotika stellen dabei ein höheres Risiko dar als andere. „Eine besondere Herausforderung besteht darin, Antibiotika ausschließlich bei klarer Indikation einzusetzen und sich für Substanzen zu entscheiden, die ein geringes Durchfallrisiko aufweisen“, sagte Dowideit.

Durch einen gezielteren Einsatz seien diese Infektionen in vielen Fällen vermeidbar, so Dr. Krenz-Weinreich, Mikrobiologin im Medizinischen Versorgungszentrum Plön und zugleich für die Krankenhaushygiene der Sana-Kliniken beratend tätig. In einer eigenen Studie wurde festgestellt, dass das Risiko von Durchfall-Erkrankungen durch CTD um über 50 Prozent gesenkt werden kann, ohne dass als Folge die Behandlungsqualität abnimmt. „Das Wissen um Antibiotika, ihren Einsatz und ihre Nebenwirkungen muss verbessert werden“, sagte Dowideit. Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker, Krankenhaushygieniker und Geschäftsführung der Sana-Kliniken würden daher gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie formierten ein Team, das auf den genau abgestimmten Einsatz von Antibiotika ausgebildet ist. Dieses Team nennt sich Antibiotic Stewardship – kurz ABS. Es berät und steuert den Antibiotikaeinsatz auf den Stationen. „Hiermit lässt sich die Zahl von Probleminfektionen im Krankenhaus und speziell

von Durchfall-Erkrankungen durch Clostridien erheblich reduzieren“, so Krenz-Weinreich.