Konter bringt die Entscheidung

von Harald Klipp

15. Oktober 2018, 22:10 Uhr

Der TSV Neustadt verlor in der Kreisliga Ostholstein 1:3(0:0) beim TSV Lensahn. Fabio Gravile markierte das 1:0 (51.). Philipp Kruse glich zum 1:1 aus (57.). Sulayman Sajo brachte Lensahn in Führung (62.). Neustadt warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und fing sich einen Konter durch Eric Prieß zum 1:3 ein (83.). „Wir haben einen sehr dünnen Kader gehabt und konnten unsere normale Leistung nicht abrufen. Die Niederlage ist daher auch verdient“, meinte der Neustädter Trainer Christian Kamm.