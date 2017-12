Komödie im Malenter Kursaal

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Bernd Schröder

erstellt am 22.Dez.2017 | 13:11 Uhr

Sie spielt zwar nicht mehr selbst, doch die Lenter Gill bringt zum Jahresende trotzdem ein Schauspiel auf die Bühne im Malenter Kursaal. Am Donnerstag, 28. Dezember, zeigt das Musik- und Comedy-Theater Schürsdorf von 19.30 Uhr an „Dree Damen un een doten Kater“. Das Lustspiel in drei Akten stammt von Erich Koch.

Zum Inhalt: Die Schwestern Isolde (Conny de Vane), Linda (Anne Steiding) und Miriam (Babsi Thiele) leben friedlich in Ihrem Haus. Eigentlich sind sie immer auf der Suche nach einem Mann. Selbst den Butler Hubert (Klaus Wulf), den sie als Erbe übernommen haben, nehmen sie nicht davon aus. Doch der scheint zunächst unnahbar. Um Männer ins Haus zu locken, vermieten sie ein Zimmer. Doch der Untermieter stirbt überraschend. Hat da jemand nachgeholfen? Sein Tod hat zur Folge, dass plötzlich viele Personen auftauchen. Ein Herr Albert Storch (Manfred Zippler) mietet das freigewordene Zimmer und benimmt sich höchst merkwürdig. Auch die Pflegerin Luzia (Rita Knust) hat plötzlich ein großes Interesse an den Geschwistern. Zusammen mit ihrem unbedarften Bräutigam Isidor (Karsten Suxdorf) durchsucht sie die Wohnung. Bald wird klar, dass sie es auf einen größeren Geldbetrag abgesehen hat. Doch die Geschwister sind von all diesen Dingen unberührt. Kommen ihnen doch ständig Männer dazwischen, die sich für eine Ehe eignen könnten. Vor allem, wenn man schwerhörig ist und viele Dinge falsch versteht...

> Karten zu 8 Euro gibt es nur noch an der Abendkasse. Dies ist ab 18.30 Uhr geöffnet.