Kommunalwahlkampf im Kreistag

Radwege und Wohnungsbau bestimmten am Donnerstagabend die Debatten / Kooperation setzte sich gegen CDU und FDP durch

von Michael Kuhr

26. April 2018, 16:20 Uhr

Es kam wie erwartet: der Kommunalwahlkampf bestimmte das Geschehen am Donnerstagabend im Plöner Kreistag. Im Mittelpunkt standen dabei bezahlbarer Wohnraum im Kreis Plön und der Radwegebau. In beiden Punkten setzte sich die Kooperation aus SPD, Grünen und FWG durch.

Die Kooperation aus SPD, Grünen und FWG setzte sich gemeinsam mit zwei Fraktionslosen und den Linken am Ende mit einem Fragenkatalog an die Kreisverwaltung durch, der erst einmal den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum im Kreis Plön ermitteln soll. Die CDU setzte den Hebel anders an, wollte kleinen Gemeinden die Möglichkeit geben, mehr Bauland auszuweisen. Der Umbau und die Schaffung von Wohnraum habe sich an den Bedürfnissen aller Generationen und Familien zu orientieren.

„Kiel platzt aus allen Nähten und braucht Hilfe aus dem Kreis Plön“, sagte Heidrun Clausen (SPD). Werner Kalinka (CDU) konterte: „Die Stadt Kiel wird ihre Aufgabe des sozialen Wohnungsbau nicht in den Kreis Plön verlegen.“ Es müsse mehr Bauland ausgewiesen werden, weil die Nachfrage überall steige. Axel Hilker (Grüne) machte die CDU als „Bürgermeister-Partei“ für die Zersiedelung des ländlichen Raumes verantwortlich. Die Grünen wollten eine Nachverdichtung.

Martin Wolf (FDP) sieht viele Investoren, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. CDU und FDP wollten das Land in die Pflicht nehmen. Mit von der SPD geforderten Prognosen sei nicht viel anzufangen.

Lutz Schlünsen (SPD) verwies auf eine derzeit gute Konjunktur und junge Menschen, die nach günstigen Wohnungen suchten. „Der Antrag soll Grundlage für Schlüsse und Planungen sein“, bekräftigte er. Und so wurde es denn von der Kooperation gegen die Stimmen von CDU, FDP und UWG beschlossen.

Beim Radwegebau hat es nach langer, erbitterter Diskussionen und einer Sitzungsunterbrechung kein gemeinsames Ergebnis gegeben. Die Kooperation setzte sich durch. Danach soll in Kiel geklärt werden, ob Zuschüsse für den Radwegebau nach Plön fließen. In dem Fall sollten vorrangig Radwege gebaut werden, die in orts- und stadtnahen Bereichen eine hohe Nutzungsfrequenz und eine Verknüpfung mit dem ÖPNV (Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Schiffe) erwarten lassen. Daneben sollen Aspekte der Verkehrs- und Schulwegsicherheit priorisiert werden. Der Kreis solle zwischenzeitlich prüfen, ob weitere oder andere Radwege sinnvoll und notwendig seien. Der neu gewählte Kreistag soll dann über die abschließende Prioritätenliste, den Planungsprozess sowie über den Bau neuer Radwege entscheiden. Vorrang habe das Projekt Naturerlebnispfade zwischen Blekendorf und Hohwacht.

Die Finanzlage des Kreises, so Werner Kalinka (CDU), lasse es zu, durch den Bau zusätzlicher Radwege eine Sicherung der Schulwege, die Verkehrssicherheit und Gutes für den Tourismus umzusetzen. Axel Hilker (Grüne) will nur dort Radwege planen, wo ein hoher Nutzungseffekt und eine Konzentration das Ergebnis ist. Ziel müsse ein echtes kommunales Radewegekonzept sein und keine Prioritätenliste. So müssten auch die meist klammen Kommunen beraten können, ob sie denn überhaupt Geld für eine finanzielle Beteiligung haben.

Lutz Schlünsen (SPD) sah in dem Punkt eine Aufgabe des neuen Kreistages. Grundsätzlich seien Radwege gut und wichtig für den Tourismus. Doch vor Neubauten von Radwegen, so Schlünsen, müsste viel mehr die Sanierung der Radwege im Auge behalten werden.

Martin Wolf (FDP) war der Vorschlag der Kooperation für ein Kreisradwegekonzept zu allgemein gehalten. Eine Prioritätenliste sei da wesentlich konkreter.

Klaus Blöcker (parteilos) hatte die finanzielle Lage der kleinen Kommunen im Visier. Radwege würden zu 70 Prozent vom Land und jeweils 15 Prozent vom Kreis und der Gemeinde finanziert. Der Kreis habe eine Ausgleichsfunktion, die er sich nicht leisten könne. Deshalb, so Blöcker, sei eine mittelfristige Finanzplanung notwendig.