Kommunalwahlen sind bewährte Basisdemokratie

von Achim Krauskopf

04. Mai 2018, 13:22 Uhr

Basisdemokratie. Dieses Wort beschreibt sehr gut das System der kommunalen demokratischen Strukturen, die es in Deutschland gibt und die weltweit ihresgleichen suchen. Die Einwohner von Gemeinden und Städten bestimmen in regelmäßigen Abständen (Wahlperioden) die Zusammensetzung von kommunalen Vertretungen, in denen wesentliche Entscheidungen für das Gemeinwesen getroffen werden. Die Idee zu dieser möglichst nah bei den Menschen angesiedelten Selbstverwaltung hatte der preußische Staatsminister Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein.

Etwas mehr als 170 000 Menschen sind morgen im Kreis Ostholstein aufgerufen, ins Wahllokal zu gehen und ihre Stimme abzugeben, um die 10 000 davon dürften Erstwähler sein, fas 110 000 Wahlberechtigt gibt es im Kreis Plön, etwa 6600 davon dürfen zum ersten Mal wählen. Alle Bürger können über die Vertreter in ihren Wohngemeinden oder -städten sowie im Kreistag bestimmen, in Timmendorfer Strand und in Lütjenburg erfolgen darüber hinaus Bürgermeisterwahlen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlberechtigt sind alle Deutschen und alle Bürger der Europäischen Union, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Wochen im Wahlgebiet ihre Hauptwohnung haben – und die nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte verlegt oder verloren hat, kann unter Vorlage seines Personalausweises oder Reisepasses wählen gehen.

Die Wahlergebnisse aus Ostholstein werden morgen ab 18 Uhr öffentlich im Ostholstein-Saal des Kreishauses präsentiert. Die Ergebnisse können außerdem zeitgleich im Internet unter www.kreis-oh.de/ wahlen abgerufen werden. Ab 18 Uhr gibt es Auskünfte über die Wahlergebnisse über das Servicetelefon 04521 / 788 – 755.

Wie in Eutin öffnet auch die Kreisverwaltung Plön ihre Türen: Im Kreistagssitzungssaal können alle Interessierten die Auszählungsergebnisse der Wahl zum Plöner Kreistag verfolgen, die laufend aktualisiert dargestellt werden.