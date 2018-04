Kommunalwahl: Jede Stimme zählt

von Achim Krauskopf

23. April 2018, 18:46 Uhr

Rund 2,4 Millionen Schleswig-Holsteiner sind am 6. Mai zur Kommunalwahl aufgerufen. Darunter seien rund 78 000 EU-Bürger, sagte Landeswahlleiter Tilo von Riegen. 140 000 könnten erstmals an einer Wahl teilnehmen. Von Riegen rief die Menschen dazu auf, ihre Stimme abzugeben. Wählen sei das „Hochamt der Demokratie“. Bei den Kommunalwahlen könnten die Menschen direkt Einfluss auf die Politik bei ihnen vor Ort nehmen. Die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen ist dennoch eher gering: 2013 gaben 46,7 Prozent der wahlberechtigten Schleswig-Holsteiner ihre Stimme ab, 2008 waren es 49,4 Prozent. Schlechter ist die Wahlbeteiligung in der Regel nur bei Europawahlen. In 1077 kreisangehörigen Gemeinden, den vier kreisfreien Städten und in elf Kreisen sind rund 13 000 Mandate zu vergeben. Insgesamt gibt es 2662 Wahlbezirke. Hintergrund Seite 2