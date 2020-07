Streit um Grundstückskauf : Kommunalaufsicht soll Malenter Entscheidung für Schulneubau auf dem Acker prüfen

Die Fraktion „Politik für Malente“ zweifelt an der Gültigkeit des Beschlusses und hält das Grundstück für überteuert.

15. Juli 2020, 21:05 Uhr

Malente | Steht der geplante Schulneubau auf einem Acker an der Neversfelder Straße in Malente plötzlich wieder in Frage? Die Fraktion „Politik für Malente“ will sich mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung zu dem dafür nötigen Grundstückskauf nicht abfinden. „Wir haben die Kommunalaufsicht gebeten, den Sachverhalt zu prüfen“, teilte Bernhard Kardell, Çhef der Fraktion „Politik für Malente“, gestern mit.

Seine Fraktion halte unverändert an ihrer Position fest, dass es keinen gültigen Beschluss der Gemeindevertretung zum Kauf des Grundstücks gebe. Nicht nur formal, auch inhaltlich sieht Kardell einen Kauf kritisch: „Kein Ausschuss, ebenso wenig die Gemeindevertretung, hat bisher darüber angemessen beraten, inwieweit der ursprünglich diskutierte Kaufpreisrahmen aufgrund der nun bekannten Bodenqualität noch angemessen sein könnte.“ Nach Auffassung seiner Fraktion sei er es auf keinem Fall. Im Haushalt hatte die Gemeinde 1,5 Millionen Euro für das 3,3-Hektar-Grundstück samt aller Nebenkosten eingestellt.

Bürgermeisterin Tanja Rönck wartet erst einmal ab

Noch ist der Grunderwerb nicht besiegelt. „Wir sind noch im Kaufprozess“, erklärte Bürgermeisterin Tanja Rönck auf Nachfrage. Sie will vor weiteren Schritten eine erste Reaktion der Kommunalaufsicht abwarten: „Ich lasse das auf mich zukommen.“ Sie sei aber der Meinung, dass die Entscheidung zum Kauf absolut richtig und rechtlich sauber gefallen sei.

Beschlossen – oder doch nicht?

Hintergrund: Ursprünglich hatte Tanja Rönck den Punkt Grundstückskauf auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeindevertretung setzen lassen, die am 23. Juni tagte. Dort beschlossen CDU, FDP und FWM aber gegen den Widerstand von „Politik für Malente“, „Bürger-innen für Malente“ und SPD/Grünen, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. FDP-Fraktionschef Wilfred Knop machte geltend, die Gemeindevertretung habe die Bürgermeisterin bereits im März 2019 ermächtigt, das Grundstück bis zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Bedingung dafür sei aber gewesen, dass Gemeinde und Grundeigentümer sich bis zum 10. April einigten, sagte Kardell nun. Ob diese Einigung nun formal betrachtet erfolgt ist oder nicht, darüber herrscht nun Streit.

Zwei Gutachten

Weitere inhaltliche Vorgaben, etwa zur Eignung des Baugrundes, habe der Beschluss nicht enthalten, erklärte Knop damals. Die Gemeinde hatte eigens zwei Gutachten erstellen lassen, ob der Acker als Baugrund geeignet sei. Über die Interpretation der Expertisen gehen die Meinungen ebenfalls auseinander. Tatsache scheint jedoch, dass erhebliche Mengen Mutterboden bewegt werden müssen und Maßnahmen zur Wasserhaltung notwendig sein werden.

Mehrere Forderungen

Die Fraktion von „Politik für Malente“ verlangt weiterhin einen Beschluss der Gemeindevertretung und verknüpft dies mit weiteren Forderungen. Zum einen müssten beide Bodengutachter für Fragen zur Verfügung stehen. Zum anderen müsse ein neutrales Wertgutachten für das Ackergrundstück erstellt werden. „Einen solchen ,objektiven ermittelten Wert‘ gibt es derzeit noch nicht“, erklärte Kardell. Außerdem verlangt er eine konkrete fachliche Einschätzung des Malenter Bauamts zur Thematik sowie eine mit Zahlen unterlegte Darstellung von Alternativen zum Bau auf dem Acker.