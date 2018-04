Kommandowechsel beim Aufklärungsbataillon 6

von Achim Krauskopf

04. April 2018, 10:55 Uhr

Der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 41 Vorpommern, Brigadegeneral Oliver Kohl, übergibt morgen (6. April) ab 11 Uhr auf dem Marktplatz der Stadt Eutin das Kommando über das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ von Oberstleutnant Alexander Radü (kl. Foto oben) an Oberstleutnant Tobias Aust (kl. Foto unten). Begleitet wird die Feierstunde vom Heeresmusikkorps aus Hannover.

In seiner dreijährigen Zeit als Chef der Eutiner Aufklärer war Radü unter anderem Kontingentführer der „United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission“ in Mali. Mit der Übergabe des Kommandos wechselt Radü an das Kommando Heer nach Straußberg bei Berlin.

Der neue Kommandeur, Oberstleutnant Aust, kennt Eutin. Er war von 2006 bis 2008 Chef der 2. Kompanie des Aufklärungsbataillon 6 und führte auch vier Monate lang eine gemischte Aufklärungskompanie in Afghanistan, die in Masar-E Sharif stationiert, die meiste Zeit aber im Raum Kundus im Einsatz war. Aust hatte sich im Frühjahr 2009 von Eutin in Richtung Bonn zum Inspekteur des Heeres verabschiedet. Über diverse weitere Stationen wird der Generalstabsoffizier, der sein Studium an der Bundeswehruniversität München-Neubiberg mit einem Notenschnitt von 1,06 abschloss, nun acht Jahre später als Kommandeur nach Eutin zurückkehren. Aust war zuletzt Chef des Stabes der Panzergrenadierbrigade 41 Vorpommern in Neubrandenburg.

Rund um den Übergabeappell kommt es zu Verkehrsbehinderungen. So wird die Stolbergstraße/Ecke Schlossplatz in der Zeit von 9.35 bis 9.50 Uhr kurzzeitig gesperrt. Von 8 bis 14 Uhr sind wiederum einige Parkplätze in der Lübecker Straße – betroffen sind die Stellflächen im Bereich vor dem Café De Büx – und der gesamte Schlossparkplatz gesperrt.