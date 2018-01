Körperverletzung an Silvester: Polizei sucht Zeugen

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Jan.2018 | 14:48 Uhr

Es ist ein außergewöhnlicher Fall für die Polizei in Lübeck: In der Silvesternacht soll ein unbekannter Mann in Sereetz einer 57-jährigen Frau ins Gesicht geschlagen haben. Sie wurde mit großflächigen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach wie vor ist der Täter auf der Flucht. Doch nicht der Zeugenaufruf der Polizei, sondern der des Sohnes der Frau verbreitete sich deutschlandweit auf Facebook zehntausendfach. Die darin enthaltene Täterbeschreibung als „syrischer arabischer Herkunft“ hatte die Polizei am Dienstag als „mit dem Prinzip des Rechtsstaats nicht vereinbar“ kritisiert. Gestern veröffentlichten die Ermittler eine neue Täterbeschreibung. Da wird das Erscheinungsbild des Tatverdächtigen als „orientalisch“ beschrieben. Es soll sich „vom westeuropäischen Erscheinungsbild unterscheiden“. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sucht die Polizei einen schlanken, trainierten und etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren. „Der Mann soll kurze, sehr dunkle Haare tragen, der Pony fällt leicht in die Stirn. Besonders auffällig sollen die markanten Gesichtsknochen und ein über die Backen verlaufender Bart, der sich über dem Kinn schließt, sein“, so Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach. Besonders markant sei ein sonnengelber, gestrickter Pullover mit Rundhalsausschnitt, den der Täter getragen haben soll. Dazu habe er ein schwarze Hose getragen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0451/131-0.