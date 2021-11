Fussball-Kreisliga Ost : Knuth Buhrmann macht mit dem letzten Tor den Sieg klar

TSV Schönwalde besiegt die SG Insel Fehmarn 4:2.

Schönwalde | Der TSV Schönwalde hat in der Fußball-Kreisliga Ost mit 4:2 (2:0) Toren gegen die SG Insel Fehmarn gewonnen. Die Gastgeber hatten mehr von der Partie und erspielten sich ein Chancenplus. Silas Bünning trifft zum 1:0 In der 28. Minute schaltete Marcel Maasch schnell und passte auf Timo Groth. Der tankte sich bis zur Grundlinie durch und legte quer in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.