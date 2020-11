Zähes Ringen : Knappe Mehrheit in Bosau für Windmühlen

Der Bauausschuss erteilte mit fünf gegen vier Stimmen das Einvernehmen für ein Genehmigungsverfahren .

von Achim Krauskopf

19. November 2020, 17:40 Uhr

Hutzfeld | Es wurde eine turbulente Sitzung mit mehrfachen Unterbrechungen, leidenschaftlichen Plädoyers und dem Rauswurf eines Zuhörers, der Lynchjustiz für Gemeindevertreter gefordert hatte: Der Bauausschuss der Gemeindevertretung hat mit der Mehrheit von fünf Stimmen der CDU und SPD gegen vier Stimmen von Grünen, FDP und BfB das Einvernehmen für ein planungsrechtliches Verfahren erteilt. Konkret bedeutet der Beschluss, dass vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) geprüft wird, ob die Firma Denker & Wulf in der Nähe von Hutzfeld zwei Windkraftanlagen aufstellen kann.

Die Wogen kochten erwartungsgemäß mehrfach hoch, als der Ausschuss um eine Entscheidung über den Antrag des LLUR rang. Ausschuss-Vorsitzender Frank-Michael Sobieski war zwar um eine neutrale Sitzungsleitung bemüht, brachte aber mehrfach andere Teilnehmer gegen sich auf, nicht zuletzt den Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU) und den Leiter der Amtsverwaltung, Stefan Dockwarder, die mit Nachdruck Aussagen Sobieskis als falsch zurück wiesen.

So kreiste die ausgiebige Diskussion um eine zentrale Frage: Darf der Bauausschuss dem LLUR das Einvernehmen für ein Plangenehmigungsverfahren erteilen, obwohl es einen – unbestritten – gültigen Beschluss der Gemeindevertretung vom Mai dieses Jahres gibt? Der lautet, dass die Gemeinde auf die Aufstellung von Windrädern mit Hilfe einer Änderung des Flächennutzungplanes (F-Plan) und der Aufstellung eines Bebauungsplanes (B-Plan) Einfluss nehmen will.

Neben der mit Zitaten aus Protokollen angereicherten Diskussion, ob dieser Beschluss nicht vielleicht doch durch einen anderen Beschluss aufgehoben worden sein könnte, drehte sich die von sowie ausdauernden Redebeiträgen der BfB-Vertreterin Cornelia Frerichs befeuerte Debatte auch um die Frage, ob der Ausschuss nicht mit der Zustimmung zum Genehmigungsverfahren seine Kompetenzen überschreite.

Sobieski warnte vor einem Rechtsbruch, führte dabei auch Hinweise an, dass die Antragsunterlagen für die beiden Windkraftanlagen fehlerhaft seien: Das Lärmgutachten der Betreiber habe zum Beispiel die Emmissionen ignoriert, die durch die nächtliche Belieferung des Einkaufmarktes am Ortsrand von Hutzfeld entstünden und auch genehmigt seien. Allein schon wegen solcher Mängel müsse der Ausschuss zum Schutz des Gemeinwohls das Einvernehmen versagen. Sobieski schlug deshalb den Gemeindevertretern, die zur Erteilung des Einvernehmens bereit waren, eine Enthaltung vor, so könnten sie ihr Gesicht wahren, wenn das Einvernehmen durch die Stimmen von Grünen, FDP und BfB nicht erteilt werde.

Die rechtliche Frage beantwortete Bürgermeister Eberhard Rauch komplett anders: Die Gemeinde sei nicht Herrin des Genehmigungsverfahrens, sondern das LLUR, und die Erteilung des Einvernehmens sei Sache des Bauausschusses, der damit Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Bauleitplanung nicht konterkariere.

Zu den rechtlichen Frage kamen Argumente, dass die Gemeinde ohne Not ihren Einfluss auf die Nutzung von Windenergie aufgebe: Das warf Dr. Joachim Rinke der Mehrheit der Vertretung ebenso vor wie Rolf Kotthoff (Grüne), der dazu die Expetise einer Rechtsanwältin vorlas. Dr. Rinke wiederholte seine Auffassung, dass der Verzicht auf eine Veränderungssperre die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde nehme und auch die Verhandlungsposition gegenüber den Windkraft-Investoren schwäche.

Die CDU-Vertreter und die SPD-Vertreterin Birgit Steingräber-Klinke übten in der Diskussion Zurückhaltung. Turbulent wurde es noch einmal, als nach namentlicher Abstimmung die Mehrheit für das Einvernehmen klar wurde und einige unter den etwa 40 Zuhörern lautstark Empörung äußerten.

Auf die Bemerkung „Die ganze Bande sollte man hängen“ reagierte Ausschussvorsitzender Frank Sobieski mit der Erkkörug, er habe das Hausrecht und der Aufforderung an den Betroffenen, den Saal sofort zu verlassen, was dieser tat.