KMS-Leiter Deimling wurde stellvertretender Landesvorsitzender

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Die Mitgliederversammlung des Landesverbandes der schleswig-holsteinischen Musikschulen hat einen neuen Vorstand. Zum 1. Vorsitzenden wurde einstimmig der Leiter der Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, Willi Neu, gewählt, ebenso einstimmig Franz-Michael Deimling zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Deimling ist seit 1988 Leiter der Kreismusikschule Plön und ge-hört seit 1989 dem Landesvorstand an.

„Die öffentlich verantworteten Musikschulen in Schleswig-Holstein sind wie keine anderen Institutionen in der Kulturlandschaft vernetzt und leisten lebenslange Perspektiven in kultureller und musischer Bildung. Wir wollen zukünftig noch stärker als verlässliche Partner in der Bildungslandschaft den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Dazu gehören unter ande-rem Kooperationen mit Kitas und Schulen, die digitalen Möglichkeiten in der Musikpädagogik und Sprachförderung durch Musik“, umschreibt Willi Neu die Zielsetzung des neuen Vorstandes.

Neue Mitglieder des Vorstandes als Beisitzer sind: Anette Berchtold (Rendsburger Musikschule), Henning Bock (Kreismusikschule Nordfriesland) und Rainer Engelmann (Musikschule der Landeshauptstadt Kiel).



von Alexander Steenbeck

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:27 Uhr