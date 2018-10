von Michael Kuhr

05. Oktober 2018, 13:39 Uhr

Der Klönabend des Gemeinnützigen Vereins Wilhelm-Wisser-Kate am Dienstag, 9. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Wisser-Kate findet diesmal als Filmabend statt. Beim 5. Braaker Katen-Filmabend wird ein „Klassiker“ präsentiert. Der geplante Dia-Vortrag von Holger Jürgensen wird im neuen Jahresprogramm angeboten. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen, heißt es in der Einladung.