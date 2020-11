Kinderschutzbund eutin : „Klippo“ – an diesen Stellen der Stadt finden Kinder schnelle Hilfe

Ob ein Pflaster, eine Lösung für den verpassten Bus oder Hilfe bei Streit oder Belästigung – wo der gekreuzte Finger klebt, wird geholfen.

Avatar_shz von shz.de

22. November 2020, 15:06 Uhr

Eutin | Kinder und Jugendliche sind besonders schutzbedürftig: Wenn sie in Not an eine Tür klopfen, dann sollte ihnen geöffnet werden, dann sollten sie dort Sicherheit finden. Um das Vertrauen von Kindern in die Gesellschaft zu stärken, das sie sich unbeschwert in der Öffentlichkeit bewegen können, hat der Kinderschutzbund Eutin die Aktion „Klippo“ Kinderschutzpunkte ins Leben gerufen. 19 Geschäfte und Institutionen in Eutin beteiligen sich bisher daran.

19 Eutiner Geschäfte,Praxen, Büros und Kanzleien machen schon mit – weitere gesucht

Das erste Logo klebte Martina Hoffmann dieser Tage zum Auftakt stellvertretend für alle in Kinderaugenhöhe an die Eingangstür ihrer Buchhandlung. Die überkreuzten Finger „Klippo“, die wohl die meisten Kinder vom Fangenspielen kennen, symbolisieren: „Hier bist du sicher!“ und sind auch verständlich für die Kleinsten, die noch nicht lesen können. Die Nöte können ganz unterschiedlicher Art sein: Es wird dringend eine Toilette benötigt, der Bus wurde verpasst, das Handy oder der Schlüssel verloren, das Kind/der Jugendliche wurde belästigt oder bedroht, traut sich nicht nach Hause, hat Durst oder leidet an Unterzuckerung, hatte einen Unfall oder ist verletzt. In allen Fällen gilt es, schnell zu helfen und Vertrauen zu vermitteln.

Idee stammt aus Neumünster

Bei etwa 30 Geschäften und Institutionen hatten Vorsitzende Heidi Feilke und ihre Vorstandskolleginnen Britta Marutz und Munja Dethlefsen vorgesprochen. Einige Rückmeldungen stehen laut Feilke noch aus. Eigentlich habe die Aktion bereits im Frühjahr starten sollen, doch dann kam Corona.

Etwa ein Jahr ist vergangen, seit Dethlefsen die Initiative im Vorstand vorstellte. Idee und Konzept stammen vom Neumünsteraner Kinderschutzbund. „Uns ist wichtig, dass die Schulwege abgedeckt sind“, wünscht sich Feilke, dass noch weitere Geschäftsleute in der Königstraße, im Gewerbegebiet, in Neudorf und Fissau mitmachen. Die Lage sollte ebenerdig sein und an der Straße liegen sowie über lange Öffnungszeiten verfügen. Auch sollte ein hilfesuchendes Kind direkt auf einen Ansprechpartner treffen. Im Stadtzentrum habe man schon viele gute Punkte, dort seien die Anlaufstellen eng getaktet. Gesucht werden außerdem Sponsoren.

Kinderschutzbund-Initiative verteilt Flyer und Infos - auch an Schulen

In den Schulen oder auch bei der Tafel am Hochkamp legen die Initiatoren Postkarten aus, um Kinder und Eltern über die Initiative zu informieren. An Mitarbeiter in den Geschäften verteilen sie Mappen und geben ihnen einen Leitfaden an die Hand. Darin finden sich auch Telefonnummern für Hilfe in schwerwiegenden Notfällen.

Weil helfen selbstverständlich sein sollte

Jan Hoffmann, Inhaber der Buchhandlung in der Peterstraße, weiß von einer Situation zu erzählen, wo er helfen konnte. Das war, nachdem er und seine Frau bereits zugesagt hatten, Kinderschutzpunkt zu werden. „Keine vier Wochen später, nachdem wir darüber sprachen, hatte sich eine Gruppe Jugendlicher draußen vor der Tür heftig gezankt. Dabei waren zwei Mädchen, die sich zu uns hinein flüchteten, weil sie belästigt wurden, und sie baten uns darum, die Polizei zu rufen“, schilderte Hoffmann das Vorkommnis. „Eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten, um die es geht, da versucht man zu helfen, man hat ja selber Kinder.“

Weitere Infos und alle Klippo-Kinderschutzpunkte sind unter www.klippo-eutin.de zu finden.