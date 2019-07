Bungsberg-Theater Schönwalde : Klinik-Komödie zum 30-jährigen Bestehen

Das Bungsberg-Theater Schönwalde feiert einen runden Geburtstag und jeder 30. Besucher hat freien Eintritt.

von Achim Krauskopf

21. Juli 2019, 12:00 Uhr

Schönwalde / Pelzerhaken | Seit 30 Jahren wird in Schönwalde Theater gespielt: Diesen runden Geburtstag will die Theatergruppe mit ihrem Publikum feiern – und bei den Vorstellungen zahlt jeder 30. Besucher keinen Eintritt.

Auf dem Spielplan steht die Komödie „Wer krank ist, muss kerngesund sein“ von Uschi Schilling, ein Dreiakter voller Witz und verrückter Patienten.

Die Premiere und zwei weitere Aufführungen finden in Pelzerhaken im Kurhaus statt, vier Vorstellungen folgen in Schönwalde in der Klönstuv und zwei in Griebel. Zum Inhalt des Stückes: Es gibt Krankenhäuser, in denen Patienten aus der Psychiatrie Arzt spielen und abgehobene Ärzte einen Denkzettel verpasst bekommen. Wenn dann auch noch die kassenärztliche Überprüfung bevorsteht, ist guter Rat teuer. Auf jeden Fall erwartet das Publikum einen Abend, an dem das Klinikpersonal dem lieben Doktor eine ordentliche Lehre verpasst.

Premiere ist Sonnabend, 27. Juli, um 19.30 Uhr in Pelzerhaken im Kurhaus. Es folgen dort zwei weitere Vorstellungen am 10. und am 17. August jeweils um 19.30 Uhr. In Schönwalde sind in der Klönstuv Vorstellungen am 24. und 25. August sowie am 30. und 31. August jeweils um 19.30 Uhr. Außerdem wird es im November zwei Aufführungen in Griebel geben.

Für Vorstellungen in Schönwalde können ab 29. Juli Karten bei Marions erworben werden (maximal 50 Stück pro Termin). In Pelzerhaken gibt es Karten für acht Euro an der Abendkasse. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.

