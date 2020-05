Klingberg : Kleine Waldschänke zeigt Kunst mit Abstand

Zur Corona-Vorbeugungbleiben die Ausstellungsräume noch geschlossen – Kreatives gibt es dennoch zu sehen.

14. Mai 2020, 12:25 Uhr

Klingberg | Die Maßnahmen zur Corona-Vorbeugung stellen insbesondere für kleine und ehrenamtlich geführte Museen eine schwer zu bewältigende Herausforderung dar. So bleibt auch die Kleine Waldschänke in Klingberg für Besucher weiterhin geschlossen. „Wir loten gerade mit unseren Ausstellern die Möglichkeiten, einen Kulturbetrieb in unseren begrenzten Räumlichkeiten unter Erfüllung der Auflagen der Landesregierung wieder aufzunehmen, aus. Das braucht Zeit“, sagte Brigitta Rubach vom Kulturverein Kleine Waldschänke.

„Bis wir mit allen Ausstellern geklärt haben, wie unser Jahresprogramm unter den Beschränkungen fortgesetzt werden kann haben wir eine kontaktlose Form der Ausstellung gewählt“, sagte Rubach. So ist in den vergangenen Tagen eine Gemeinschaftsausstellung von sieben Künstlern entstanden die Aquarelle, Skulpturen, Collagen und Acrylbilder unter dem Titel „Galerie der Lichtblicke“ zeigen.

Die Exponate seien bei einem Fensterbummel jederzeit zu sehen, so Rubach. Einige der Exponate seien auch käuflich zu erwerben. „Bis zu einer Wiederöffnung werden wir in der Zwischenzeit auch im Wechsel weitere Kunstwerke ausstellen. Wir wollen hiermit ein Zeichen für Kultur und Hoffnung setzen“, so Rubach.

Mit der „Galerie der kleinen Lichtblicke“ möchte der Verein Kleine Waldschänke in Klingberg aber auch ein Zeichen, dass das Team wieder da ist. „Unsere Künstler sind da. Und alle Neugierigen sind herzlich willkommen, einen Blick in die Fenster der Kleinen Waldschänke zu werfen“, so Rubach.

Zu sehen gibt es Aquarelle von Susanne Cromwell unter dem Motto„Sauer macht lustig“, Möwen von Christel Keller sowie Lübeck-Ansichten von Wiebke Meier, dazu maritime Acrylgemälde von Silke Mang und abstrakte Gemälde von Gertrud Kummer sowie Collagen und Skulpturen von Ruth Kühl und Isabel Arent.

Da der Verein nicht wisse, wie lange die Corona-bedingten Beschränkungen bestehen bleiben, habe man sich für eine Wechselausstellung entschieden – wer also selbst seine Werke in den Fenstern unseres Hauses präsentiere möchte, ist eingeladen, sich mit dem Verein in Verbindung zu setzen.

Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, einige der ausgestellten Werke zu kaufen. Zum Teil würden Erlöse dem Verein direkt zu Gute kommen. „Denn aktuell sind wir mehr denn je auf Spenden angewiesen“, so Rubach.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.kulturvereinkleinewaldschaenke.de.