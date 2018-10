Kleine Leute entdecken Neustdt

von Michael Kuhr

14. Oktober 2018, 15:32 Uhr

Neustadt hat viele schöne Sehenswürdigkeiten, aber wer weiß schon, warum die Neustädter Stadtkirche einen Turm hat oder wie schwer ein Kettenhemd ist? Am Mittwoch, dem 17. Oktober, erfahren interessierte Kinder von Gabi Stienemeier-Goss, wie die Menschen früher in Neustadt gewohnt und gelebt haben - darunter auch Piraten, Ritter und Henker. Außerdem wirk erklärt, weshalb die Kirche und das Rathaus so wichtig sind, warum böse Menschen außerhalb der Stadt begraben wurden und wie man vor 700 Jahren eine Stadt angriff. Am Ende wird ein Kettenhemd mit Helm, Schild und Schwert vorgeführt. „Neustadt für kleine Leute“ ist eine Stadtführung für Kinder ab acht Jahren und Familien, jüngere Kinder sind mit Begleitung willkommen. Treffpunkt ist um 11 Uhr im „Zeittor“-Museum der Stadt Neustadt in Holstein. Kinder und Jugendliche zahlen nichts.