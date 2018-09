Kleidergarage eingeschränkt

von Michael Kuhr

26. September 2018, 17:40 Uhr

In den Herbstferien ist die Kleidergarage am Pasterstieg von Montag, 1. Oktober, bis Freitag, 19. Oktober, nur vormittags von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Am 2. Oktober werden die Sommersachen ausgeräumt und ab 3. Oktober gibt es ein buntes Angebot an Herbst- und Winterkleidung, teilte die Leiterin Sonja Kohlwes-Sibbert mit Ab Montag, 22. Oktober, gelten die normalen Öffnungszeiten montags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr.