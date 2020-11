eutin : Klausberger: Ein Familienrezept räumt Gold ab, Azubis aber fehlen

Bäckerei Klausberger hat bei der Stollenprüfung die Bestnote für den Butterstollen bekommen / Mit Blick auf Corona und Zukunft ist längst nicht alles in Butter

Avatar_shz von Constanze Emde

22. November 2020, 14:46 Uhr

Eutin | Ein guter Stollen gehört für viele zur Vorweihnachtszeit wie der Weihnachtsbaum zum Fest. Doch was macht einen guten Stollen aus? Das zu beurteilen obliegt Jahr für Jahr Anfang November echten Stollenprüfern. Bäckereien aus dem ganzen Kreisgebiet stellen sich dem kritischen Blick und fachlich versierten Geschmacksknospen der Prüfer. Eutins Bäckerei Klausberger macht seit vielen Jahren mit dem Butterstollen, dem Marzipan-, dem Mohn- und dem Nussstollen mit. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Butterstollen wieder Gold bekommen haben“, sagt Hans-Peter Klausberger (61). Gold bekommt nur, wer drei Jahre in Folge mit „sehr gut“ bewertet wird.

Schwiegervater hat das Rezept vor Jahrzehnten optimiert

Das Rezept für den traditionellen Butterstollen der Bäckerei stammt noch vom Schwiegervater, der vor seiner Selbstständigkeit in einer Bäckerei mitgearbeitet hat, die zahlreiche Stollen unter anderem für die Bundeswehr gebacken hatte. „Er hat es dann für sich optimiert und modifiziert und herauskam das Rezept, nach dem wir heute noch backen“, sagt Hans-Peter Klausberger.

Und was macht aus Prüfersicht nun einen „sehr guten“ Stollen aus?

Leider, so Klausberger, fand die Stollenprüfung in diesem Jahr Coronabedingt im verschlossenen Kämmerlein statt und die Bewertungen gab es nur in Papierform. „Sonst konnte man immer noch mal hören, welche Tipps die Prüfer gaben oder was genau sie anzumerken hatten, so Klausberger. Denn, auch wenn die Stollen anonymisiert vor dem Prüfer liegen, die Vertreter der Bäckereien kennen „ihre“ Stollen. Beurteilt wird nach fünf Kriterien in verschiedenen Abstufungen: Es komme auf die Struktur und Elastizität an, den Geruch, den Geschmack – wobei es hier nicht um lecker oder nicht geht, sondern darum, ob etwas stollenuntypisches mitschmeckt oder beispielsweise ranzige Butter verwendet wurde und natürlich geht es um das Aussehen, die Kruste, die Oberfläche und das Krumenbild.

Experiment: Crannberrie-Pistazien-Stollen

Neben den traditionellen Sorten probiert Familie Klausberger auch neue Ideen aus. „In diesem Jahr haben wir uns für einen Stollen mit Cranberries und Pistazien entschieden, da experimentieren wir gerade noch, bis wir zufrieden sind“, sagt Hans-Peter Klausberger. Die Kombination habe er bei der Inselbäckerei gesehen im vergangenen Jahr, mit denen er wie mit Seßelberg auch einen kollegialen Austausch pflege, da sich die Verkaufsgebiete auch nicht überschneiden.

2000 Stollen bis Weihnachten plus Plätzchen, Honigkuchen und mehr

Insgesamt backen die Klausberger-Bäcker bis kurz vor Weihnachten gut 2000 Stollen. Die meisten, so Hans-Peter Klausberger, werden als 500-Gramm-Packung verkauft, nur wenige wollen ein ganzes Kilogramm Stollen auf einmal. Für alle klassischen Weihnachtsprodukte der Bäckerei stehen „Teigmacher, Bäcker und Ofenmann“ bei Klausbergers zu dieser Jahreszeit zwei Stunden länger in der Backstube als üblich. „Aufgrund des Lockdowns gibt es dafür gerade leider an anderer Stelle weniger zu tun“, sagt Klausberger.

Bäckerei leidet auch unter Corona – Lieferungen für umliegende Gastwirte fallen im Lockdown weg

So beliefere Klausberger unter anderem das To Huus mit Brötchen, das Brauhaus mit der Bierkruste, Markt 17 mit Panini, die Landessport- und Finanzschule und viele mehr. All das falle weg, wenn die Gastronomie und Einrichtungen wegen Corona geschlossen sind – finanziell und in der Produktion. Auch der Ausfall der Festspiele sei doppelt zu spüren gewesen. „Zum einen fehlten uns die Gäste auf dem Marktplatz, die anschließend die Oper besuchen und zum anderen unser Verkauf direkt an der Opernscheune in den Pausen“, sagt Klausberger. Der Sommer sei kein richtiger Sommer gewesen, eigentlich lief erst der Oktober wieder einigermaßen normal und dann kam im November der nächste Lockdown.

Es fehlen Auzubis – erstmals hat Klausberger keine Bewerbungen für beide Stellen bekommen

Doch nicht nur die fehlenden Kunden und Coronamaßnahmen beschäftigen den Unternehmer, sondern auch die fehlenden Auszubildenden. „Wir hatten in diesem Jahr nicht eine Bewerbung, um eine oder einen Azubi für das Bäckerhandwerk oder den Verkauf einzustellen. Andere Betriebe kennen das schon seit fünf oder sechs Jahren. Wir merken es in diesem Jahr zum ersten Mal. Leider“, so Klausberger. Wer Lust auf das Handwerk habe, könne sich sofort bei Klausberger melden. „Noch kann man ins erste Lehrjahr einsteigen.“