Bliesdorf : Klaus-Dieter Makarowski stellt neue Gedichte vor

Der langjähriger Pastor der Hannoverschen Landeskirche präsentiert seine Werke in der Kapelle.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

26. August 2020, 12:22 Uhr

Bliesdorf | Die Kirchengemeinde Altenkrempe lädt am Samstag, 29. August, um 19 Uhr zu einem besonderen Abend mit „Wort und Musik“ in die Kapelle Bliesdorf ein. Unter dem Motto „Meine Wünsche gehen barfuß – Mit Gott ins Gedicht gehen“ liest Klaus-Dieter Makarowski aus seinen gleichnamigen Gedichtbänden und stellt neue Gedichte vor. Makarowski war Pastor der Hannoverschen Landeskirche und lebt im Ruhestand mit seiner Frau in Pelzerhaken, wo auch die meisten seiner Gedichte entstanden sind. Die musikalische Gestaltung des Abends liegt bei dem Kirchenmusiker Raphaël Arnault am Harmonium oder Clavichord. Nach der Lesung können signierte Gedichtbände erworben werden. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Kirchenmusik der Gemeinde wird gebeten.