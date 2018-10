von Michael Kuhr

23. Oktober 2018, 15:37 Uhr

In der Reihe „Musik auf dem Heuboden“ am Mittwoch, 31. Oktober, um 19 Uhr auf „Hof Brache“ in Wielen (Gemeinde Wahlstorf) ist das Trio um den Schauspieler Michael Ransburg mit Daniel Sorour (Cello) und Clemens Krögeram (Klavier) in Wort und Ton zu Gast. Im Mittelpunkt steht diesmal Prokofiews „Peter und der Wolf“ – dazu „Klassisches und Komisches zum Thema Menschen und ihre besten Freunde“. Karten gibt es in der Buchhandlung Schneider in Plön und an der Abendkasse oder unter Telefon 04342/ 81090.