EUTIN : Klassik in der Eutiner Orangerie

von Bernd Schröder

20. August 2018, 12:44 Uhr



Ein Konzert mit Musik es Rokoko findet am Sonntag, dem 26. August, um 17 Uhr in der Orangerie im Küchengarten statt. Das Ensemble Musica Floreat spielt Contratänze, Ouvertüren und Arien aus Opern und Singspielen der damaligen Zeit. Das Ensemble besteht aus Martina Doehring (Gesang), Wiebke Evyapan und Martin Karl-Wagner (Flöte), Christian Preiß (Violine), Martin von Hopffgarten (Violoncello) sowie Andrea Paffrath (Cembalo) und wurde 1998/99 in Eutin gegründet. Kartenkosten 18 Euro. Vorverkauf unter Tel. 04521/74528 und 04521/709734.