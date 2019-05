Plön / Timmdorf : Klassentreffen ehemaliger Plöner Mittelschüler nach 60 Jahren

Früher gab es von den Lehrern auch mal Backpfeifen oder mit dem Rohrstock eins auf die Finger.

von Michael Kuhr

05. Mai 2019, 09:00 Uhr

Timmdorf/Plön | 37 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 a wurden im März 1959 aus der ehemaligen städtischen Mittelschule in Plön entlassen. 16 trafen sich am Samstag in Timmdorf zum 60. Jahrestag dieses Ereignisses wieder. Es war von Heinrich Dose aus Plön und Ernst-Otto Kröger-Gamst aus Quisdorf organisiert worden. Dass sich alle 16 Ehemalige schnell wieder erkannten, lag daran, dass es bereits das achte Klassentreffen war – das letzte Treffen war vor zehn Jahren. Ob es ein neuntes Treffen geben wird, da sind sich Heinrich Dose und Ernst-Otto Kröger-Gamst noch nicht einig. Sieben ehemalige Klassenkameraden seien schon gestorben. Alle seien so um die 77 Lebensjahre.

Ein Großteil der Teilnehmenden kam aus dem nähren Umfeld

Ein Großteil der Teilnehmenden kam aus dem nähren Umfeld, einige aber auch aus Köln, München oder Hamburg. Sie schwelgten in Erinnerungen um Klassenlehrer Jürgen Lütje und die Rektoren Fritz Simonsen und Otto Schuldt. Zwei Jahre nach der Schulentlassung der Klasse 10 a schloss dann auch die städtische Mittelschule in der Hamburger Straße. „Wir waren eine angenehme Klasse“, erinnerten sich Dose und Kröger-Gamst. Dennoch gab es von den Lehrern auch mal Backpfeifen oder mit dem Rohrstock auf die Finger. Das gehörte damals ebenso zur Schule wie die Fahrt mit den Rad dahin. Aus allen war etwas geworden: Bankdirektor, Kripobeamter, Handwerksmeister, Zahnarzt, Techniker, Beamte und Architekt. Heute sind alle Rentner.