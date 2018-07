Klassenerhalt durch junge Neuzugänge bei der BSG Eutin

von shz.de

17. Juli 2018, 12:40 Uhr

Fußball-Kreisligist BSG Eutin ist in die Vorbereitung eingestiegen. Während die Eutiner in den letzten Jahren meist mit unverändertem Kader angetreten sind, hat sich in diesem Sommer einiges getan. Für den neuen Trainer Stefan Lunau gilt es also, mit seinem Co-Trainer Martin Rumpel eine neue Einheit zu formen.

Schmerzlichster Abgang ist Stammtorwart Jan Kienzle, der sich auf eine dreijähriger Wanderschaft begeben hat. Auch die weiteren Abgänge gehörten in der vergangenen Saison zu den Stammspielern. Die Lücken, die sie hinterlassen, wollen vor allem die jungen Zugänge ausfüllen. Das Prunkstück der BSG bleibt der Angriff mit den treffsicheren Stürmern Dominik Palazzoni und Jorgo Lunau.

Obwohl der Kader mit 20 Spielern in der Breite gut besetzt ist, bleibt Stefan Lunau bei der Zielsetzung bescheiden und nennt hier den Klassenerhalt. „Wir gehen mit einer jungen Truppe an den Start. Studien- und berufsbedingt stehen aber nicht alle Spieler regelmäßig zur Verfügung, so dass wir hier eine vernünftige Balance finden müssen“, sagte der Trainer.





Zugänge: Jan Bertelson (TSV Süsel), Timo Papendorf (Spvg Bujendorf), Rachid Amessegher , Robin Hemsen, Johannes Meyn (beide BSG II), Aaron Grimm, Bjarne Ehmke-Kasch, Lasse Gehmeyer (alle JFV Eutin/Malente), Tim Groskreutz, Marcel Nimke

Abgänge: Jan Kienzle (auf Wanderschaft), Torben Hüttmann (BSG II), Tilmann Knuth (Ziel unbekannt), Julian Brunstein (pausiert)

Tor: Rachid Amessegher, Jan Bertelson

Abwehr: Bjarne Ehmke-Kasch, Robin Hemsen, Johannes Meyn, Dennis Radestock, Lucas Radloff, Jan Roßmann, Marcel Nimke, Lasse Gehmeyer, Matti Kober

Mittelfeld: Brian Dittmer, Aaron Grimm, Tim Groskreutz, Florian Koops, Tom Lunau, Mergim Rrahmoni, David Rühmkorf, Lennart Zimmermann, Timo Papendorf

Angriff: Jorgo Lunau, Dominik Pallazzoni, Jonas Thiedeitz, Dustin Uchneytz, Alexander Knappe