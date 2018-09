Klarer Sieg zum Auftakt der Saison

von oha

19. September 2018, 12:31 Uhr

Die weibliche D-Jugend-Mannschaft der HSG Holsteinische Schweiz gewann zum Saisonauftakt in der Kreisliga Ostholstein mit 29:13(12:7) beim MTV Ahrensbök. HSG-Trainer Frank Schlemminger beschrieb das erste Saisonspiel als „Wundertüte“: „Weder die Mädels, noch ich wussten, wo wir leistungsmäßig stehen“, sagte er.

Doch mit dem Anpfiff wurde das klarer. Nach 43 Sekunden war es Leny Westphal, die das erste Saisontor für die HSG zur 1:0-Führung warf. Die erste Halbzeit war zunächst ausgeglichen (9:7, 16.). „Nach einer Umstellung in der Deckung und einem immer besser funktionierenden Mittelblock mit Freda Behnke und Sarah Görtz konnten wir die drei Haupttorschützinnen von Ahrensbök quasi komplett aus dem Spiel nehmen“, beschrieb Schlemminger den Schlüssel zum Erfolg. Und wenn doch eine Angreiferin durchkam, stand eine glänzend aufgelegte Greta Klaas im Tor, die etliche Bälle parieren konnte. So gelang es den Holsteinerinnen über zehn Minuten lang, keinen Gegentreffer zu kassieren. Auch im Angriff lief es besser. Für Frank Schlemminger gab es jedoch ein Extra-Lob für die Abwehrarbeit seiner Spielerinnen: „Da hat jede Spielerin vollen Einsatz gezeigt und ein ganz tolles Spiel abgeliefert.“ So gelang ein am Ende deutlicher Sieg.



HSG Holsteinische Schweiz: Greta Klaas, Jerra Strunkeit, Lolle Ida Schlemminger, Leny Westphal, Sarah Sophie Görtz, Karlotta König, Freda Behnke, Anouk Kimiko Facklam, Emma Josephine Nowak, Anna-Lena Modrakowski und Charlotte Bruhn