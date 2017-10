Klare Niederlage in Braunlage

von Harald Klipp

erstellt am 29.Okt.2017 | 21:06 Uhr

Der EHC Timmendorf hat in der Eishockey-Oberliga eine 2:6(0:2, 1:0, 1:5)-Niederlage beim bislang sieglosen Schlusslicht Harzer Falken kassiert. Dabei zeigten die Timmendorfer vor allem im letzten Drittel eine enttäuschende Leistung.Bereits in der ersten Minute musste der Braunlager Hendrikx Trevor mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig vom Eis. Doch die Harzer Falken gingen bis zur ersten Pause mit 2:0 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt erzielte Daniel Clairmont den Timmendorfer Treffer zum 1:2. Als Kevin Kunz zu Beginn des Schlussdrittels der Ausgleich gelang, hofften die Timmendorfer Fans auf eine Wende. Doch Braunlage antwortete mit der erneuten Führung und baute den Vorsprung aus.