von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 13:21 Uhr

Die nächste Klang-Galerie findet am Donnerstag, 25. Oktober, ab 20 Uhr in den Räumen des Kunstkreises Preetz in der Gasstraße 5 über der Bücherei statt. Diesmal werden Auszüge aus dem diesjährigen Noise-Factory-Workshop in Karze zu hören sein, kündigte Wolfgang Neven an.