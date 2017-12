Eutin : Klage kann Sporthallenbau stoppen

vergrößern 1 von 2 Foto: emde (2) 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 02.Dez.2017 | 04:00 Uhr

Droht der Stadt Eutin nach den Rammschäden nun die nächste Klage, weil die Kommunikation zwischen betroffenen Bürgern und Verwaltung offenbar verbesserungswürdig ist? Olaf Blank (Foto), Eutiner Unternehmer und Eigentümer mehrerer Gebäude an der Elisabethstraße sowie eines direkt dahinterliegenden Grundstückes im Einfahrtsbereich zur geplanten Sporthalle, weiß keinen anderen Ausweg, sollte die Aufstellung des B-Planes 130 für die Sporthalle samt Verlängerung einer Veränderungssperre so wie vorgesehen in der Stadtvertretung nächsten Mittwoch beschlossen werden. Blanck fühlt sich durch die aktuellen Planungen fast zwangsenteignet – „und das, obwohl ich der Stadt das Grundstück anfangs angeboten habe“.

Doch von vorn: Vor zwei Jahren hatte er ein 1400 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Elisabethstraße und heutigem Ersatz-ZOB gekauft. In den Häusern davor hatte er schon Mietwohnungen geschaffen. „Ich hatte die Stadt noch vor dem Erwerb gefragt, ob sie das Grundstück haben möchte, sie hätte ja das Vorkaufsrecht gehabt“, sagte Blanck. Die Planungen für die Dreifeldhalle am alten Güterbahnhof liefen seit Frühjahr 2015. Seine Anfrage an die Stadt, ob Interesse an dem Grundstück im Einfahrtsbereich zum geplanten Hallenbau bestehe, kam drei Monate später und wurde seitens des Bauamtes aus heutiger Sicht überraschend beantwortet: „Wir haben daran kein Erwerbsinteresse“, zitiert Blanck aus einer Antwortmail.

Er kaufte, wollte drei kleine Einfamilienhäuschen zum Vermieten bauen, stellte die Bauvoranfrage – „und das Rumeiern begann“. Die Anfrage habe der Kreis im Einvernehmen mit der Stadt Eutin

zu entscheiden, weiß Blanck. Plötzlich habe es seitens der Stadt geheißen, „soweit sei sie noch nicht mit der Planung für die Halle“, erinnert sich Blanck. Im Dezember 2015 gab es dann die Veränderungssperre der Stadt mit einer Gültigkeit von zwei Jahren. „Und jetzt wird aus mehr als zwei Dritteln meines Grundstückes, auf dem ich hätte bauen können, Grünfläche laut Plan, also faktisch wertlos“, sagt Blanck fassungslos. Die Stadt brauche die Fläche zwischen der geplanten Halle und den bestehenden Gebäuden als „Distanzfläche“. Im Ausschuss am Donnerstagabend wurde die Verlängerung der Veränderungssperre beschlossen. Auf Nachfrage von Malte Tech (FWE), weshalb das nötig sei, antwortete Susanne Stange vom zuständigen Fachdienst: „Wir brauchen das, um die Maßnahme umzusetzen, wir brauchen Sicherheit auf dem Grundstück.“

Blanck: „Die haben eine Veränderungssperre nur für mich erlassen und ich bin nicht mal sicher, ob die Stadtvertreter am Tisch das wussten.“ Er ärgere sich über die Art und Weise: „Ich habe versucht, den Bürgermeister zu sprechen, der hatte keine Zeit für mich. Ich habe drei Stellungnahmen abgegeben mit der Bitte an die Stadt, das einvernehmlich zu lösen. Und jetzt bleibt mir, wenn es nicht noch ein Einlenken gibt, nur der Klageweg, so traurig das ist. Aber so kann man doch nicht miteinander umgehen“, sagte Blanck.

40 000 Euro habe er damals für die Fläche gezahlt, Einfamilienhäuser geplant. „Auch in diesem Ausschuss wurde über die Notwendigkeit von bezahlbarem Wohnraum diskutiert und dann lassen sie solche Projekte außer Acht?“ Er wolle die Fraktionsvertreter jetzt selbst informieren, um vielleicht noch vor der Stadtvertretung eine Klärung zu ermöglichen.