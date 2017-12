Klage abgewendet? Stadt will Eigentümer entgegenkommen

vergrößern 1 von 1 Foto: büro Blanck 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 21.Dez.2017 | 00:36 Uhr

Können die Einfamilienhäuser in der zweiten Reihe der Elisabethstraße trotz Sporthalle nun doch gebaut werden? Der Eutiner Unternehmer Olaf Blanck sah sich als Eigentümer eines Grundstückes zwischen der geplanten Dreifeldsporthalle und der vorhandenen Wohnbebauung in der Straße „nahezu zwangsenteignet“, da die Stadt in dem nun gültig werdenden Bebauungsplan einen Teil seines Grundstückes mit überplante (wir berichteten). Gesprächsgesuche beim Bürgermeister blieben erfolglos bis zum öffentlichen Bekanntwerden dieses Missstandes.

Trotz der Verlängerung einer Veränderungssperre sowie des Beschlusses des B-Planes für die Dreifeldhalle am ehemaligen Güterbahnhof kam es vergangenen Freitag zum Gespräch zwischen Bürgermeister Carsten Behnk, Mitarbeiterinnen des Bauamtes und Unternehmer Blanck. „Wenn das alles so eintritt wie besprochen, bin ich sehr zufrieden“, resümierte Blanck. Der Bürgermeister sei bestrebt, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Seitens des Bauamtes sei signalisiert worden, dass man Blanck entgegen kommen könne, in dem man ihm „vom großzügig eingezeichneten Böschungsbereich“, wie Blanck findet, ein bis zwei Meter zu seinem Grundstück dazu gebe. Blanck: „Gerade vor dem Hintergrund, dass Wohnraum in der Stadt knapp ist, wurde deutlich dass man eine Lösung finden möchte.“ Zur Erinnerung: Blanck hatte beim Kauf des Grundstückes im Sommer 2015 eine Bauvoranfrage für drei kleine Häuser gestellt, die er nach Bau gern vermieten wollte. Die Anfrage hatte er aber nach der Veränderungssperre, die Politik auf Anraten von Verwaltung beschlossen hat, „um die Maßnahme Sporthalle zu sichern“, zurückgezogen, weil ein ablehnender Bescheid Kosten verursacht hätte, so Blanck. Nun, nach dem aus seiner Sicht vielversprechendem Gespräch mit Behnk, wolle er die Bauvoranfrage gleich im Januar einreichen, um seine Pläne umzusetzen. „Die ebene Fläche von der Grundstücksgrenze bis zur Böschung beträgt gute zehn Meter, da passt ein etwa sechs Meter tiefes Häuschen gut hin“, sagte Blanck. Er zeigte sich nach dem Gespräch mit der Stadt nun zuversichtlich, sein Vorhaben realisieren zu können. „Sollte ich merken, dass ich mit meiner Anfrage vertröstet werde, bleibt mir ab In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes ein Jahr Zeit für die Klage“, sagte Blanck und betonte, dass dies die allerletzte Möglichkeit sei.

Bürgermeister Carsten Behnk klang auf Nachfrage gestern nicht so, als ob das nötig wäre: „Wir haben die Zielsetzung, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen, die sowohl die Interessen der Stadt als auch die von Herrn Blanck berücksichtigt. Wir haben inzwischen die Vermessungsdaten überprüft. Auf dieser Grundlage kann Herr Blanck jetzt weiter planen.“



