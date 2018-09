Kiwanis mit Weihnachtsmarkt wieder im Schloss

von Juliane Kahlke

04. September 2018, 13:36 Uhr

Die Schloss-Stiftung teilt mit, dass im Advent der Weihnachtsmarkt von Kiwanis stattfinden wird. Am Wochenende, 8. und 9. Dezember lädt der Club in Ostholstein zu seinem mindestens 20. Weihnachtsmarkt ein, wie Matthias Pfaff aus dem Organisationsteam von Kiwanis mitteilte. Der karitative Verein wird Musik, Kunsthandwerk, Bratwurst und Glühwein bieten. Am Sonnabend (8.) wird der Markt von 13 bis 20 Uhr geöffnet sein, am Sonntag (9.) von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Programm planten sie derzeit, sagte Pfaff gestern. Zur Gestaltung wollen Schüler der Kreismusikschule beitragen, ebenso der Chor Vocapella, der Shanty-Chor Eutiner Wind und die Musikklasse der Wilhelm-Wisser-Schule. Der Kiwanis-Club ist weltweit zum Wohl der Kinder und der Gesellschaft aktiv. In Ostholstein engagieren sich Freiwillige seit 1974 unter dem Leitspruch „Wir haben Freude daran, aktiv zu sein“.