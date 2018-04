Unfall in Neustadt : Kite-Surfer löst Einsatz vor Pelzerhaken aus

Am Abend verfing sich ein Kiter in den Leinen seines Drachen. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften aus.

von Arne Jappe

30. April 2018, 08:18 Uhr

Neustadt i.H. | Am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr rückte die Feuerwehr Neustadt, ein Rettungs- und Notarztwagen zusammen mit der Polizei und der DGzRS nach Pelzerhaken zur Seebrücke aus.

Grund für die Alarmierung der Rettungskräfte war ein Seenotfall circa einen Kilometer vor der Küste. Ein Kiter hatte sich in den Seilen von seinem Lenkdrachen so stark verfangen, dass er nicht mehr eigenständig an Land kam.

„Wir haben ein Schlauchboot zu Wasser gelassen. Glücklicherweise kam ein Segelboot an der Unglücksstelle vorbei und nahm den Kiter auf“, erklärt Neustadts Wehrführer und Einsatzleiter Alexander Wengelewski. Daraufhin konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst den Einsatz abbrechen, da der Kiter keine Verletzungen durch sein Missgeschick davon trug.

Die Besatzung vom Segelboot brachte ihn dann in den Hafen von Neustadt. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort.

