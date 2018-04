Kita muss auf Küche warten

Gemeindevertreter von Süsel geben Geld für eine neue Küche in der Kita Groß Meinsdorf noch nicht frei / Letzte Sitzung vor Wahl

von Juliane Kahlke

27. April 2018, 16:20 Uhr

Die Kindertagesstätte Kunterbunt muss auf die ersehnte Küche noch warten. Die Gemeindevertreter wollten deren Modernisierung Donnerstagabend nicht absegnen, ohne die Kosten für die Sanierung des gesamten Gebäudes oder auch eines Neubaus zu kennen.

Von der Entscheidung ausgenommen wurden die Kosten von 7000 Euro für Lüftungsgeräte einschließlich Installation und 4000 Euro für akustische Verbesserungen in zwei Kita-Räumen. Die im Haushalt dafür vorgesehenen Summen wurden freigegeben.

Albrecht Dudy (SPD) hatte daran erinnert, dass er im Schulausschuss die Verwaltung um die Kosten für eine Sanierung des Gebäudes und einen Neubau gebeten habe. Vorher sollte nicht über die 90 000 Euro teure Küche entschieden werden. Kita-Leiterin Regina Schröder schlug vor, die neue Küche in einen möglichen Neubau später mitzunehmen, erntete damit aber keine Resonanz. Auch die Frage von Sigrun Joost (SPD), was denn sei, wenn die Küche nicht mehr genutzt werden dürfe, blieb unbeantwortet. Tatsache sei, dass die Küche den hygienischen Anforderungen nicht mehr entspreche, sagte Elke Sönnichsen, Geschäftsführerin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Ostholstein. Das ist der Träger der Kita. Die Lüftungssituation sei auch in der Küche unzureichend, ebenso die Trennung der Bereiche zur Reinigung des Geschirrs und zur Essenszubereitung. Auch bei der Arbeitssicherheit gebe es Mängel.

Dudy äußerte Verwunderung, dass die Verwaltung das Gebäude ohne Lüftung und Akustik abgenommen habe. Dem Vorwurf entgegnete Pawel Nedza aus der Verwaltung, dass nachträglich ein Windfang eingebaut worden und damit die Möglichkeit der Durchzug-Lüftung weggefallen sei. Die Akustikmaßnahmen seien aus Kostengründen gestrichen worden. Swantje Meininghaus (SPD) bestätigte, dass die Gemeindevertretung die Architekten bei den Kosten unter Druck gesetzt habe.

Am Ende der Diskussion gaben die Gemeindevertreter nur die 11 000 Euro frei. Und sie beauftragten die Verwaltung erneut, bis zur nächsten Schulausschuss-Sitzung eine Kostenprüfung sowohl für eine Sanierung des alten Gebäudes in Groß Meinsdorf als auch für einen Neubau unter Berücksichtigung möglicher Förderungen vorzulegen.

Ein 1. Nachtragshaushalt wurde genehmigt. Der Jahresfehlbetrag wird danach um 1700 Euro auf 370 700 Euro steigen. Der Anstieg ist die Differenz zwischen den um 3700 Euro gestiegenen Erträgen und den um 5400 Euro gestiegenen Aufwendungen. Die Gesamterträge belaufen sich voraussichtlich auf 7 016 100 Euro, die Ausgaben aber auf 7 386 800 Euro. Bürgermeister Holger Reinholdt berichtete, dass die Kommunalaufsicht für die Sanierung des Sportplatzes bis auf weiteres nur Kredite über 240 000 Euro genehmigt habe. Vorgesehen waren 480 000 Euro. Die weitere Finanzierung von 80 000 Euro jährlich hänge von der Genehmigung der Jahresrechnungen 2014, 2015 und 2016 ab, erklärte Reinholdt.

In der Einwohnerfragestunde hatten einige Bürger eindringlich eine Verbesserung der Verkehrssituation in Dörfern wie Bockholt, Fassensdorf und Groß Meinsdorf zu fordern. Die Beschilderung sei vor allem für Lkw-Fahrer unzureichend. Die Anwohner forderten mehr Kontrollen durch die Polizei. Ein Bockholter hatte im morgendlichen Verkehr 70 Fahrzeuge in zwölf Minuten gezählt, was völlig untypisch auf der Strecke sei. Durch die Dörfer fließt derzeit sehr viel Umgehungsverkehr wegen der für Bauarbeiten gesperrten B 76.