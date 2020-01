Kita-Leiterin sagt Tschüss

Karola Buthmann verabschiedet sich nach 13 Jahren aus dem Kindergarten Wirbelwind in Hassendorf

von Achim Krauskopf

31. Januar 2020, 16:33 Uhr

Hassendorf | Karola Buthmann hat sich nach 13 Jahren als Leiterin des Kindergartens Hassendorf zum 31. Januar 2020 verabschiedet. Statt einer Feier gab es einen Ausflug zum Sealife-Center in Timmendorfer Strand, an dem die Kinder der beiden Hassendorfer Gruppen sowie Mitarbeiter, Eltern und Ehrenamtliche teilnahmen

In der letzten Woche kamen viele zum Kindergarten, um sich von ihr zu verabschieden und ihr zu danken, darunter der Bosauer Kindergarten Schwalbennest, der an ihrem letzten Arbeitstag mit Erziehern, Kindern und Eltern vorbeikam und ein Ständchen sang.

Die Kinder bestaunten jedes Tier im Sealife-Center und stellten viele Fragen, Highlight war die Fütterung des Otters. Beim Essen im Restaurant bekam jedes Kind von Karola Buthmann als Erinnerung an den Ausflug eine von ihr gestaltete Kette mit dem eigenen Namen.

Karola Buthmann hat, wie Elternvertreterin Anne Beckmann feststellt, in den vergangenen 13 Jahren mit ihrem herzlichen und besonderen Engagement maßgeblich dazu beigetragen, den Kindergarten „Wirbelwind“ zu einem besonderen Ort für die Kinder zu machen. Sie habe dabei immer zum Wohle der Kinder gehandelt, auch wenn das manches Mal sicher nicht der bequemste Weg gewesen sei.

Anne Beckmann: „Ihr war wichtig, alle mitzunehmen Dorf, Eltern, Gemeinde, Feuerwehr, eine familiäre Atmosphäre in diesem besonderen Haus, generationenübergreifendes Arbeiten und gemeinsame Aktionen mit dem Bosauer Kindergarten und der Kirchengemeinde.“ Alle hofften, dass baldmöglichst eine würdige Nachfolge für Karola Buthmann gefunden werde, die auf eigene Initiative das Haus verlassen hat.

Die Gemeinde könne stolz sein auf den Kindergarten in Hassendorf, in dem Zertifikate nicht erworben, sondern in liebevoller Weise im Alltag mit den Kindern gelebt würden, betont Anne beckmann. Neben dem evangelischen Gütesiegel und dem „Haus der kleinen Forscher“ sei der Kindergarten Wirbelwind seit Dezember auch mit dem Zertifikat „Gesunde Kita“ versehen.

Sie sagte am Tage des Abschieds: „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, und viel Zeit und Liebe. Jedes einzelne Kind, jede Familie soll gesehen werden und ihren Bedürfnissen entsprechend Unterstützung und Begleitung erhalten.“