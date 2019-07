Süsel : Kita-Leiterin legt Wert auf Sprache

Der Kita fehlt dafür ein extra Raum. Süsel lässt das Gebäude der Kindertagesstätte St. Laurentius bewerten.

von Juliane Kahlke

16. Juli 2019, 16:59 Uhr

Süsel | „Wuppi“ heißt die Figur, mit deren Hilfe Kinder Deutsch lernen. Dabei regt „Wuppi“ zum Hinhören und besseren Sprechen an, weil er selbst damit Probleme hat. Und so lernen die Kinder der Kindertagesstätte St. Laurentius in Süsel gemeinsam mit ihrem „Wuppi“ Deutsch.

„Das Hören und Erkennen von Silben, An- und Endlauten ist enorm wichtig“, sagt Kathrin Weinknecht, seit Februar Leiterin der evangelischen Kita St. Laurentius. Die Fähigkeiten seien Voraussetzungen, um Schreiben und Lesen zu können und Lese- und Rechtschreibschwäche vorzubeugen.

Bewegung ist so wichtig wie Sprache

Damit die Kinder gut vorbereitet die Schulzeit beginnen, führen Kathrin Weinknecht und ihre Kolleginnen sie im letzten Kindergartenjahr mit „Wuppi“ intensiv an die deutsche Sprache heran. Kathrin Weinknecht hat sprachliche Zusatzausbildungen gemacht, hält aber auch die Bewegung der Kinder und das vor allem in der Natur für ebenso wichtig. Bei der Entwicklung der Kinder hingen Bewegung und Sprache eng zusammen.

Durch Fachleute wie den Psychiater Manfred Spitzer lässt sich Kathrin Weinknecht anregen. Der Hirnforscher zeige die Folgen der Digitalisierung auf, so nehme das Verständnis und Wissen der Kinder über Werte und Normen ab. „Die sozio-emotionale Entwicklung bleibt auf der Strecke.“ Deshalb schenkt sie bei ihrer Arbeit ebenfalls den Eltern Aufmerksamkeit: „Ohne sie geht es nicht. Wir haben hier ihre größten Schätze.“

In der Einrichtung des Kitawerks Ostholstein kümmern sich zwölf Pädagoginnen um die Kinder. Für die 55 Belegplätze zeichnet sich nach Aussage von Beate Brand, Geschäftsführerin des Kitawerks, am 1. August ein deutlicher Überhang ab. Nach Aussage der Verwaltung stehen zum 1. August indes nur zwei unter Dreijährige auf der Warteliste. Vor einem Jahr betreute St. Laurentius unserer Zeitung zufolge 60 Kinder.

Wir haben inzwischen zehn statt der früher üblichen vier Stunden geöffnet. Beate Brand, Geschäftsführerin Kita-Werk Ostholstein

„Wir sind gewachsen“, sagt Beate Brand, „haben inzwischen zehn statt der früher üblichen vier Stunden täglich geöffnet.“ Das hinterlässt Spuren an dem gemeindeeigenen Gebäude. Gleichzeitig veränderten sich Vorgaben wie Bildungsleitlinien und die für Arbeitssicherheit, weist Beate Brand auf die Notwendigkeit räumlicher Anpassungen hin.

Es fehle ein Nebenraum, in dem Kinder in Kleingruppen sprachlich gefördert werden könnten. Die Kinderbäder müssten modernisiert werden. Um den Lärmpegel für Kinder und Mitarbeiterinnen zu senken, seien Akustikdecken angebracht, eine Aufenthaltsraum gebe es nicht. Die Ölheizung stamme aus den 1970er-Jahren.

„Es ist zu überlegen, ob das Nachrüsten sinnvoll ist oder eine andere Lösung am Ende besser ist“, sagt die Sozialpädagogin. Über den möglichen Wunsch nach einem Neubau will sich Brand nicht äußern. Das entscheide die Politik in Süsel. Die lässt zurzeit eine Gebäudebewertung vornehmen.

Das Kita-Werk beantragte 2018 Investitionen in Höhe von 55.000 Euro für Schallschutz, Oberflächenentwässerung, neue Toiletten und Mobiliar. Der Träger will die Betreuung in der Mittagsbetreuung erweitern und schlug eine jährliche Anpassung der Elternbeiträge um zwei Prozent vor.

Zahl der Betruungsplätze

In der Gemeinde Süsel stehen ab August 180 Kindergartenplätze und 15 bei der Tagespflege zur Verfügung. Plätze für:

Über-Dreijährige

St. Laurentius 50

Kunterbunt G. Meinsd. 40

Kindernest Bujend.

und Nesthäkchen Sü. 50

Unter-Dreijährige

St. Laurentius 5

Kunterbunt G. Meinsd. 10

Kindernest Bujend.

und Nesthäkchen Sü. 25

3 Tagespflegestellen 15 insg.