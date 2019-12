Neustadt : Kita erneut als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert

Einrichtung in Neustadt erhält bereits zum zweiten Mal das Zertifikat.

03. Dezember 2019, 09:17 Uhr

Neustadt | Seit 2016 gehört das Erforschen von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint) fest zum Alltag der Kita „Am Kaiserholz“ in Neustadt. Für ihren engagierten Einsatz in der frühen Mint-Bildung erhält die Einrichtung nun bereits zum zweiten Mal das Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“. Die Übergabe der Plakette erfolgte im Zuge des regulären Forschervormittags. Dort hatten sich der lange Flur und die Gruppenräume in eine Forschermeile verwandelt. An den Stationen untersuchten die Kinder den Antrieb von selbst gebauten Raketen und testeten ihre Geschicklichkeit beim „heißen Draht“. Beim Pusten mit dem Trinkhalm ins Wasser maßen sie ihr Atemvolumen. Kita-Leiterin Franka Haamann und ihr Team freuten sich über das große Interesse der Kinder. Die Erzieherinnen nehmen seit drei Jahren regelmäßig an Fortbildungen der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ teil. Die Anregungen und Impulse aus den Workshops nutzen sie für die praktische Anwendung in der Kita. Franka Haamann: „Wir möchten, dass unsere Kinder die Welt mit allen Sinnen entdecken. Das forschende Lernen ist daher fester Bestandteil in unserem Alltag. Die Kinder können jederzeit ihren Fragen nachgehen.“

Davon überzeugte sich Kristina Severin, Koordinatorin des Netzwerks „Kleine Forscher Schleswig-Holstein Ost“. Bei der Übergabe von Plakette und Urkunde lobte sie das große Engagement des Kita-Teams. Die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“ hat eine zweijährige Gültigkeit, anschließend können sich die Einrichtungen neu bewerben. Eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ist eine der Voraussetzungen für die Zertifizierung.