Kita-Beiträge: Politik signalisiert Eltern Entlastungswillen

von Bernd Schröder

28. März 2018, 17:07 Uhr

Die anwesenden Kita-Eltern waren nicht so recht zufrieden. Doch das Signal, das von der Sitzung des Sozialausschusses am Dienstagabend ausging, war zumindest nicht entmutigend. Die Politik signalisierte ihre Bereitschaft, die Eltern bei den Kita-Beiträgen zu entlasten. „Wir in der CDU befürworten, dass Vorteile an die Eltern weitergegeben werden“, erklärte CDU-Gemeindevertreter Peter Blenski. Und Ingo Wagner (Grüne) fügte hinzu: „Ich glaube, da sind sich die Parteien einig.“

Zur Erinnerung: Im Januar hatten sich Elternvertreter der beiden großen Kitas, des Awo-Kinderhauses und des evangelischen Kindergartens „Pusteblume“, mit einer Unterschriftensammlung an Bürgermeisterin Tanja Rönck gewandt. Sie forderten eine Senkung der Kita-Beiträge.

Seit Jahren sei der Anteil, den die Eltern zu leisten hätten auf 40 Prozent festgeschrieben, erläuterte Regina Praetorius, Leiterin der „Pusteblume“. Das bedeute bei den grundsätzlich erfreulichen Tarifsteigerungen für das Kita-Personal eine enorme Belastung für die Eltern durch steigende Beiträge. Malente liege mit der 40-Prozent-Regelung landesweit an der Spitze.

Annett Klöfkorn-Papke, Leiterin des Awo-Kinderhauses, machte die Auswirkungen an einem Beispiel konkret. Eine Familie mit zwei Kindern, von denen jeweils eines in der Krippe und eines in der Elementargruppe sei, müsse monatlich 600 Euro zahlen. „Das ist wahnsinnig viel“, kritisierte sie.

Mittlerweile hat das Land beschlossen, seinen Anteil an der Kita-Finanzierung aufzustocken. Die Rede ist von einer Anhebung um rund 45 Millionen Euro im laufenden Jahr und weiteren 20 Millionen Euro 2019. Es sei aber noch nicht klar, welche konkrete Entlastung damit für Malente verbunden sei, erklärte Tanja Rönck. „Zu meinem Bedauern habe ich die Ausführungsbestimmungen noch nicht erhalten“, sagte sie. Die Verwaltungschefin kündigte an, sich erneut mit den Elternvertretern zusammenzusetzen, sobald konkrete Angaben der Landesregierung vorlägen.