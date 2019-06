Eutin : „Kiss me, Kate“ – alles andere als zahm

Premiere am Freitag: Eutiner Festspiele bringen den „Kampf der Geschlechter“ humorvoll auf die Bühne.

von Constanze Emde

26. Juni 2019, 15:43 Uhr

Eutin | Viel Tanz, Humor und beschwingende Melodien zeichnen die Inszenierung von „Kiss me, Kate“ auf der Eutiner Festspielbühne aus, die heute ab 20 Uhr Premiere feiert. Das Ensemble um Regisseur Hardy Rudolz beweist enorme Spielfreude beim „Stück im Stück“.

Worum geht’s? Die gelenkige Musical-Truppe von Fred Graham (Peter Bording) soll die „Widerspenstige Zähmung“ von William Shakespear auf die Bühne bringen. Doch so einfach, wie das klingt, ist das nicht, denn Graham engagiert in der weiblichen Hauptrolle seine Ex-Frau Lilli Vanessi (Patricia Hodell), die neben ihm als Petruchio die Katharina im Shakespear-Stück spielen soll. Beide schwelgen in Erinnerungen, scheinen professionell und doch noch einander zugewandt. Ganz kompliziert wird es, als Fred Graham, eindeutig kein Mann von Traurigkeit und umgarnt von jungen, blonden „Nachtschattengewächsen“, das einstige Hochzeitsbouquet der Katharina an die langbeinige Blondine Bianca (Lina Gerlitz als Lois Lane) sendet, dies aber samt verräterischer Karte in den Händen seiner Ex-Frau landet. Sie will das Theater, in dem „Die Widerspenstige Zähmung“ erfolgreich aufgeführt werden muss, sofort verlassen. Doch die beiden Ganoven (Thomas Schirano und Andreas Zaron ) hindern sie daran. Denn ohne Bühnenerfolg kein Geld und ohne Geld, kein Begleichen des Schuldscheines.

Lilli ist in ihrer Rolle als Katharina stinksauer, Fred legt sie nicht nur als Petruchio übers Knie und versucht, seine „Widerspenstige“ so zu zähmen. Diese bittet ihren Verlobten, der wohlhabende Harrison Howell (Martin Sommerlatte), sie abzuholen. Fred muss in die Trickkiste greifen, denn nur die Pistolen der Ganoven als Überredungskünstler helfen nun nicht mehr, um seine Ex-Frau auf der Bühne zu halten. Stattdessen macht er, was Frauen ebenso gut können: Er stellt humorvoll die langweilige Lebensweise des Widersachers zur Schau, ohne dass es dieser selbst erkennt. Im Kopf seiner Ex-Frau beginnt es dagegen sehr wohl zu rattern. Wenngleich sie erst mit dem wohlhabenden Silber-Sakko das Theater verlässt, so kommt sie am Ende zur Überraschung von Fred und Petruchio im richtigen Moment auf die Bühne zurück. Ein Happy End – mit Augenzwinkern und Boxhandschuh. Ein Stück, bei dem augenzwinkernd und tanzend der Kampf der Geschlechter in den Mittelpunkt gerückt wird – und am Ende der Besucher selbst darüber nachdenken kann, wer eigentlich im Leben wen zähmt.

Die Aufführungen der Saison

„Kiss me, Kate“:

Fr. 28. Juni, 20 Uhr, (Premiere)

So. 30. Juni, 16 Uhr

Do. 4. Juli, 19 Uhr

Fr. 5. Juli, 19 Uhr

Sa. 6. Juli, 20 Uhr

So. 14. Juli, 16 Uhr

Do. 18. Juli, 19 Uhr

Sa. 27. Juli, 20 Uhr

So. 28. Juli, 16 Uhr

Do. 1. August, 19 Uhr

Fr. 2. August, 19 Uhr

Sa. 10. August, 20 Uhr

So. 11. August, 16 Uhr

Fr. 16. August, 19 Uhr

Fr. 23. August, 19 Uhr

Sa. 24. August, 20 Uhr

„Maskenball“:

Fr. 12. Juli, 20 Uhr (Premiere)

Sa. 13. Juli, 20 Uhr

Fr. 19. Juli, 19 Uhr

Fr. 26. Juli, 19 Uhr

Sa. 3. August, 20 Uhr

Fr. 9. August, 19 Uhr

Do. 22. August, 19 Uhr

„Abu Hassan“

Mi. 3. Juli, 15 Uhr (Pemiere)

-ausverkauft-

Do. 11. Juli, 16 Uhr

Mi. 17. Juli, 16 Uhr

Gala-Abend „Viva la Musica“,

Sa. 31. August, 20 Uhr