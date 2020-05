Neues Modell in Plön : Kiss & Ride statt Elterntaxis

Die Stadt Plön trotzt dem zunehmenden Verkehrschaos vor den Schulen und richtete besondere Haltestellen füt Eltern ein

von Michael Kuhr

14. Mai 2020, 17:21 Uhr

Plön | „Kiss & Ride“-Parken statt Elterntaxis: Die Stadt Plön trotzt dem zunehmenden Verkehrschaos vor den Schulen. Am Rondell im Stadtgraben und in einer der vier Busspuren am Schiffsthal hat sie unter dem Motto „Läuft bei uns – Ab hier zu Fuß zur Schule“ Haltestellen für Eltern eingerichtet.

Daniel Kirchhoff und Wolfgang Helmis vom städtischen Baubetriebshof befestigten zum Start mehrere von städtischer Mitarbeiterin Babette Otto entworfene Plakate am Rondell, vor der Rodomstorschule und am Schiffsthal vor der Gemeinschaftsschule. Vom Rondell am Ende der Stadtgrabenstraße bis zur Rodomstorschule und der Busspur am Schiffsthal bis zur Gemeinschaftsschule haben Kinder und Jugendliche jeweils nur einen kurzen Fußweg zu bewältigen. Bürgermeister Lars Winter berichtete von vorausgegangener, aber erfolgloser Überzeugungsarbeit.

„In Elternbriefen zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres, mit einem Bonussystem und in Verkehrserziehung haben wir mit den Schulen mehrere Projekte gestartet, um die Eltern zu überzeugen. Aber es wirkt alles nicht.“ Eltern hielten und parkten auf dem Gehweg, an unübersichtlichen Stellen und in Kurven und behinderten den Schulbusverkehr. Das habe immer wieder zu riskanten Situationen vor Ort geführt.

„Damit bringen sie ihre und andere Kinder und weitere Verkehrsteilnehmer in Gefahr“, verdeutlichte Winter. Auch von Anwohnern seien regelmäßig Beschwerden gekommen. Zudem hätten sich die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) über den zugeparkten Bereich der Bushaltestelle vor der Rodomstorschule beschwert. Begleitend gilt jetzt vor den Schulen ein absolutes Halteverbot von 7 bis 17 Uhr.

Sobald der Schulbetrieb wieder verstärkt anläuft, werde das Ordnungsamt die Einhaltung kontrollieren, kündigte der Bürgermeister an. Wer dort trotzdem hält, muss nach den Worten von Marcel Mauritz vom städtischen Ordnungsamt mit 20 Euro Strafe rechnen. Wer parkt und aussteigt, zahlt 25 Euro. Auch Nutzer der Hans-Korth-Mehrzweckhalle neben der Rodomstorschule müssten ihre Fahrzeuge jetzt anderswo parken. Zwar seien die Busbetriebe dagegen gewesen, am Schiffsthal eine Spur abzugeben. „Aber es waren noch nie alle vier Busspuren gleichzeitig besetzt“, so Winter.