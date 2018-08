Eutin : Kishons Satire „Blaumilchkanal“ im Binchen

Der Kulturbund Eutin präsentiert im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein „Den Blaumilchkanal“ von Ephraim Kishon.

von Juliane Kahlke

20. August 2018, 17:58 Uhr

Der Kulturbund Eutin präsentiert im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein „Den Blaumilchkanal“ von Ephraim Kishon. Am Mittwoch, 22. August, sind deshalb Franziska Mencz und Christian Kaiser (Fotos) mit einer szenischen Lesung der satirischen Kurzgeschichte im Binchen Film-Kunst-Theater Eutin, Albert-Mahlstedt-Str. 2, zu Gast. Der Abend beginnt um 20 Uhr.

Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um es mit der allgegenwärtigen Bürokratie aufzunehmen, heute wie vor 50 Jahren. Und Kasimir Blaumilch war verrückt – das wurde von den zuständigen israelischen Behörden damals auch amtlicherseits festgestellt.

Dummerweise war er nicht so verrückt, dass er nicht einen Ausweg aus der zu dieser Zeit noch Irrenhaus genannten staatlichen Verwahranstalt zu finden gewusst hätte. Und wie verrückt er war, als er begann, die Hauptstraße von Tel Aviv mit einem Presslufthammer nach und nach in einen Kanal zu verwandeln, konnten die herbeigerufenen Ordnungshüter kaum auf die Schnelle feststellen. Und überhaupt: Warum sollte das nicht alles seine Ordnung haben? Schließlich sind die Entscheidungen von Verwaltung und Staatsmacht mitunter kaum von bodenlosen Löchern, in die man anschließend gern viel Geld wirft, zu unterscheiden ...

Ephraim Kishons berühmte Satire hat bis heute nichts von ihrem absurden Witz verloren. Und so mancher Zuschauer, der sich die Lachtränen aus dem Auge wischt, wird sich fragen, ob die aktuelle Straßenbaustelle in der Nachbarschaft nicht auch eigentlich ...

Karten zu zwölf (ermäßigt zehn) Euro gibt es bei der Tourist-Info am Markt in Eutin, für Reservierungen gibt es das Kontaktformular unter www.kulturbund-eutin.de.