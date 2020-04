Plön : Kirsten Burmeister will Mut machen in der Krise

Viele haben keine Möglichkeit, sich auszutauschen, sind allein oder haben im Homeoffice weniger Kontakte.

13. April 2020, 16:28 Uhr

Plön | Viele Menschen sind einsam, krank oder fühlen sich verunsichert: Ihnen in der Corona-Krise Zeit zu spenden und Mut zu machen, hat sich Kirsten Burmeister vorgenommen. Die 54-Jährige lädt Menschen ein, telefonisch mit ihr ins Gespräch zu kommen. Die Heilpraktikerin und Yoga-Lehrerin wuchs in Heikendorf auf, lebt heute in Kossau (Gemeinde Lebrade) und eröffnete 2017 am Plöner Marktplatz eine Praxis. „Viele haben keine Möglichkeit, sich auszutauschen, sind allein oder haben im Homeoffice weniger Kontakte. Ihnen möchte ich ein offenes Ohr schenken und Anregungen geben, wie sie Körper, Geist und Seele gesund halten.“

Erfreut Euch am Vogel am Fenster, an der Natur, den Blumen und Bäumen Kirsten Burmeister, Plön

Dabei versteht Burmeister ihr Angebot rein auf ehrenamtlicher Basis. Die Krise sei eine Chance, sie wolle Mut machen, dass es auch ein Danach gibt, die Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge lenken. „Erfreut Euch am Vogel am Fenster, an der Natur, den Blumen und Bäumen.“ So mancher sei gefangen in seinen Problemen, sähe nur das Negative. Diesen Menschen möchte sie Halt geben durch ein Gespräch, dass sie sich von ihren Sorgen lösen, ihnen Zuversicht schenken. Negative Gedanken könnten sich aufbauen und krank machen, sagt Burmeister. Sie selbst bewege sich viel an frischer Luft und ernähre sich gesund, um ihr Immunsystem zu stärken. Auch nutze sie die Zeit bewusster, telefoniere und schreibe mehr. Es sei eine Chance, zu sich zu finden, da draußen nicht so viel möglich sei. Erreichbar ist Kirsten Burmeister unter der Telefonnummer 04522/ 8064999.